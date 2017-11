Oslo

KIGO, eller Kultur I Gamle Oslo organiserer musikk-klasser, biblioteklek, dramaklubb, dansekurs. Og koret Crescendo, som har gitt ut plate og hver eneste uke samler et femtitalls barn i Gamlebyen. Splitter pine gratis for alle som deltar.

I forrige uke fikk barn og foreldre nyheten om at hele Kigo kan bli nedlagt. De har nemlig ikke penger til å drive videre.

– Det er kanskje vanskelig å forstå for utenforstående, den stoltheten som er i Gamle Oslo for Kigo og koret, sier Kåre Jensen.

Han er forelder til Ella og Holly, på ni og tolv år, som begge går på kor i regi av Kigo.

– Min datter kom hjem og sa «pappa jeg har grusomme nyheter», forteller han.

Nå er Jensen med i en foreldregruppe som jobber knallhardt mot klokka for å forhindre at alt legges i grus over jul.

– Jentene er helt sønderknuste og startet underskriftskampanje med en gang, forteller Jensen.

– Hvilke konsekvenser får det hvis tilbudet blir nedlagt?

– Det er ikke noe alternativ.

7000 timer

Kigo drives i dag av Kaja Vardøen og Sara Lydiksen. Begge er lærere på Gamlebyen skole, men organiserer Kigo på fritiden og mellom slagene. Det har vært mulig på grunn av fødselspermisjoner, studielån og reduserte stillingsbrøker på skolen. Men etter jul er det slutt, om ikke bydelen greier å hoste opp noen penger til drift.

– Vi har ikke hatt hjerte til å slutte selv om vi ikke har fått pengene vi har søkt om. Men nå må vi sette en grense, vi kan ikke ta dette ansvaret på våre skuldre lenger, sier Kaja Vardøen til Dagsavisen.

Læreren er en av de to ildsjelene bak Kigo.

– Vi har ikke så mye mer å gå på privat, sier hun.

Vardøen forteller at det er fem år siden de startet opp koret Crescendo. Siden har de utvidet med stadig nye tilbud, alle gratis. I år har Kigo drevet to dramagrupper, street dance, skolegårdsdisko, biblioteksfølgegrupper, teatergrupper, trommeundervisning og gitarkurs i tillegg til koret. Og i går kveld var det bowling. Til sammen er 80 til 90 barn i aktivitet hver uke. Til nå i år har de hatt over 7000 aktivitetstimer for barn.

Vardøen forteller at det er stor pågang og ventelister på alle aktivitetene, men at de jobber målretta med at de ungene som deltar skal gjenspeile bydelens befolkning.

– Vi må ha med alle typer barn med alle typer bakgrunn. Det krever mye jobb, sier hun.

Krise

– Nå er det helt krisestemning her. Det er veldig synd om vi må slutte, mange av barna vil da miste kanskje den eneste fritidsaktiviteten de går på. De vil miste et fellesskap og en helt unik plattform for å møtes på tvers av bakgrunn, sier hun.

Bydel Gamle Oslo fikk ikke svart før deadline i går.

