– Dette er ikke greit

Oslo

Siden begynnelsen av mai har det hengt en grønn lapp på døra i Gamle Aker menighetsbarnehage. Der står det at de ansatte må ta ut overtidstimene sine i avspasering før sommeren, og at det derfor blir endring i turprogrammet. Det vil i praksis si tur-stopp for de 18 barna – og det på den fineste tida av året.

Dårlig planlegging

Styrer i barnehagen, Sissel Brekke, ønsker ikke å uttale seg om saken til Dagsavisen, men viser i stedet til eier.

– Vi har drevet på dispensasjon fra kommunen de siste årene fordi vi har for små utearealer – og med to ansatte som skal av med pensjon, har vi valgt å avvikle driften nå. For at de ansatte skal få tatt ut overtidstimene sine, har vi valgt å løse det sånn, sier daglig leder i Sentrum og St. Hanshaugen sokn, Jørgen Svartvassmo.

– Dere har for små utearealer, og nå får ikke barna tur heller?

– Det er ikke optimalt, men vi var nødt til å løse det på den måten, sier Svartvassmo. Vedtaket på nedleggingen av barnehagen er fra oktober i 2016.

– Er ikke dette dårlig planlegging?

– Jo. Men barnehagen drives forsvarlig, og jeg har forstått det sånn at barna er ute som normalt.

– Ikke barnas beste

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og gruppeleder for SVs bystyregruppe, synes det hele er veldig beklagelig.

– Sånn kan vi ikke ha det, de burde ha funnet en annen løsning, Når de i tillegg driver barnehagen på dispensasjon fra arealnormen, er ikke dette greit. En barnehage er til for barnas beste, og det aller beste for barna nå i disse fine månedene er jo å dra på tur. Vi er veldig tydelige på at vi skal ha nok bemanning, for nok bemanning handler om barnas beste. I dette tilfelle – å dra på tur.