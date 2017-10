Oslo

VALLE (Dagsavisen): – Husk, jeg har nesten hele fotballutdannelsen min her, sier årets nye VIF-keeper, som ble hentet av sin tidligere Godset-trener Ronny Deila i sommer.

Men Adam var nesten ti år i Vålerenga som gutte- og juniorspiller før han dro videre.

Nå står han inne på den nydøpte «Intility arena» og minner om at da han spilte guttefotball her var verken kunstgressbaner, Vallhall eller ny arena på plass.

To skjebnekamper

I kveld er det hengekamp mot Haugesund. Seier betyr tre plasser opp på tabellen. Søndag kommer Aalesund. Alle som kan lese en tabell skjønner hva disse to kampene kan bety. Mandag kan Vålerenga ligge på direkte nedrykksplass. Eller de kan være på noenlunde sikker grunn.

Hvis Adam Larsen Kwarasey blir en av matchvinnerne, kan krisesnakket legges død. Eller?

– I denne spilergruppa er det ikke noe krisesnakk. Men det er sikkert mye av det rundt oss. Vi har høy trivsel og intensitet på trening, sier Larsen Kwarasey til Dagsavisen. Han er ikke er blind for tabellsituasjonen, men insisterer på at det ikke preger spillergruppa.

Vil vinne mye

– Jeg har kommet hjem til Vålerenga for å vinne noe. Ikke bare en gang, men flere ganger. Og ettersom jeg bare er 29 år, har jeg mange år foran meg. Kanskje noen av de beste, sier han.

Og vi er enige om at gode keepere holder på til de er 40. Det er mange eksempler på dem i fotballverdenen.

Til å ha vært så lenge i gamet har Larsen Kwarasey egentlig vært i få klubber: Kun Strømsgodset og Portland Timbers fast, så på korte visitter i Rosenborg og Brøndby før han kom til Vålerenga. Nå har han tenkt å bli her.

Han spilte barnefotballen i Trosterud, samme klubb som Daniel Fredheim Holm spilte i før han gikk til Skeid. For Kwarasey var det viktig å komme hjem.

– Trosterud er dessverre nedlagt som klubb, men det var et flott miljø der. Det er det her også. Det spennende med VIF nå er at vi føler at vi er med på noe nytt og stort. Jeg er sikker på at dette prosjektet vil lykkes etterhvert.

– Hvorfor har dere slitt?

– Det er blitt veldig mye nytt på en gang, både på og utenfor banen. Det har gitt store svingninger i prestasjonene. Men jeg er trygg på at vi klarer oss og så kan vokse videre dit vi vil, sier keeperen som ble seriemester med Godset i 2013.

Det vil han også bli med Vålerenga. Helst så fort som mulig.

- Ja, alle har snakket om potensialet her lenge og jeg vil være med på å få det ut, sier han.

Fra landskamper

Bård Finne er tilbake i kveldens tropp, mens Ronny Deila må vurdere tilstanden til Enar Jääger og Samuel Fridjonsson. Ingen av dem rakk onsdagens trening etter å ha spilt landskamper for henholdsvis Estland og Island U21 tirsdag kveld.