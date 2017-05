Det lille ekstra, VIF

Oslo

KOMMENTAR:

Det var altså Herman Stengel som vågde der andre til nå har nølt. Han hadde jo selv ikke tenkt å skyte heller, men så etter pasningsmuligheter. De fant han ikke og dro til fra 22 meter. Når sånne skudd går rett i mål, er det vakkert for alle som ikke er blendet av motstanderlagets farger.

Det ga Vålerenga deres første borteseier for sesongen og er altså oppe i to kamper på rad uten tap! Som man skjønner, det er ingen grunn til å ta av. Men det er grunn til å framheve det lille ekstra som ofte avgjør fotballkamper. Hvor skytes det ikke oftere og bedre enn det det vitterlig gjøres?

I forrige seriekamp så vi Daniel Berntsen prøve seg på både cornere og frispark. Det var nesten hjelpeløst. Herman Stengel har vist hvilken dødballfot han har og er den som har levert de farligste frisparkene og cornerne til nå i år. Han var god i treningskampene også. Men han har spilt lite i seriestarten. Nå kom han inn på grunn av Christian Grindheims tidlige skade. Denne gangen gjorde han altså det han ikke er vant til å gjøre, å skyte når ballen ikke lå død. Vi håper han prøver noen ganger til.

"Det tuppes for lite i norsk fotball", sa den gamle toppscorer Odd Iversen, som hamret inn mål fra alle vinkler. Nå kunne han sagt at det skytes for lite. Og i hvert fall for dårlig. Det er for sjelden vi ser langskudd suse inn i kryssene. Hvorfor går det ikke an å rendyrke den spisskompetansen? Det er bare noen få i verden som har det.

Med seieren over Alesund jumpet VIF opp til 10 poeng, tre poeng fra sølvplassen. Så komisk jevnt er det i den norske serien bak Rosenborg. Og de har ikke vært blendende de heller. Vålerenga kunne tapt alle poengene denne gangen også, og de kunne vunnet større. Slik er norsk fotball denne våren. Det kommer 20 cm snø i Oslo i mai og VIF vinner i Ålesund. Begge deler er nesten like sjeldne.

Lørdag spilles resten av denne serierunden, allerede tirsdag er det ny runde (16. mai). Det laget som får flyt og kanskje vinner tre kamper på rad kan dominere denne ligaen. Men det betinger det lille ekstra. I form av en genial pasning som gir mål, et strålende volleyskudd, en sterk heading. Etter et godt, gammeldags langskudd opp i vinkelen fra 22 meter.