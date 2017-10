Oslo

Sponsing og penger har vært en del av fotballen i lang tid. I Norge kom inntoget seint, men i 1971 tillot NFF én draktsponsor, kun på ryggen.

Vålerenga, en klubb som enten er i akutt pengeknipe eller skal ta over verden, var i pengeknipe i 1978 og inngikk en avtale med «Porno-Hagen» om å ha Aktuell Rapport på drakta. Det var så kontroversielt at det ble det litt mykere søstermagasinet Alle Menn i stedet. Med fete TV-avtaler ble fotballen transformert utover 90-tallet.

I Norge tok det for alvor av i 2005, og etterhvert fikk vi milliardavtaler her på berget også. Uten at fotballen ble stort bedre. De norske klubbene investerte hovedsakelig i middelmådige spillere som tjente avsindige summer, og lite i å bygge klubb. Resultatet er en bakrus hvor flere klubber har vært nær ved å gå under etter å ha forsøkt å ta opp kampen med Rosenborg, som nå troner fullstendig alene på topp. Tilskuertallene i Eliteserien er deretter.

Ute i Europa er utviklingen helt av skaftet. En diger brusprodusent kjøper opp klubber, skifter navn, identitet og utraderer historie. Toppklubber i mange land får enorme innsprøytninger av blodpenger fra brutale regimer og oligarker, mens UEFA og FIFA tvinner tommeltotter. Fotballen har gått fra å være en greie hvor lojale fans dro for å heie fram lokale helter til å bli en uggen, globalisert industri hvor penga rår og kun de rikeste vinner.Det beste vi andre kan håpe på er å kanskje komme oss til et gruppespill for å få en bitteliten del av kaka.

Med dette bakteppet var det spesielt to vonde kameler å svelge med Vålerengas nye stadion. Det ene var plastgress, som var et krav fra kommunen, og det andre er at Vålerenga selger rettighetene til stadionnavnet. De var up front med det hele tiden, og for å gjøre det lettere å svelge erklærte de at pengene uavkortet skulle gå til a-laget (les: dyrere spillere/sportslig suksess). Om det skjer gjenstår og se, men dette er kontroversielt. Et stadion er et hjem, og derfor føles det feil at det skal bære navnet til et næringslivsaktør.

Og så ble det klart at navnet blir Intility Arena: Selskapet er et lokalt IT-selskap som holder til i Schweigaards gate, med norsk eierskap og etter sigende litt Vålerenga-faktor blant de ansatte. Vel, det er definitivt å foretrekke fremfor et selskap med blod og lidelse på henda.

Arena? Vel. Det var muligens Amsterdam som var først ute med dette i fotballsammenheng. Arena er problematisk fordi det tilsier noe mer enn bare fotball. Basketball, hundeshow og konserter holdes i arenaer. Altså: Underholdning, «events» og penger. Dermed klinger det av «moderne fotball», og det er klar minus i margen.

Logoen er ikke gul, den er ikke stygg, og ser ganske grei ut på bildet. At Intility har vært engasjert i Norway Cup i flere år er et pluss. Det er også et pluss at de har vært i dialog med klubben, og forhørt seg med Klanen i forkant. Det skal herske en forståelse av at de fleste Vålerenga-fans ikke kommer til å bruke ordet Intility, men heller si «Vålerenga Stadion», «Valle» eller hva som måtte passe dem. Intility jobber mot bedriftsmarkedet og ikke privatpersoner, så for dem vil verdien ligge i å ha navnet på bygningen, billetter, offisiell omtale, etc. Og vi vet at klubben har avvist andre aktører av slike hensyn.

Reaksjonene fra Vålerenga-fans har vært mange og delte. Noen raser, noen blir overrasket fordi de ikke har fulgt med, noen applauderer, og noen trekker på skuldrene. Vi i Aperopet tilhører nok mest det siste. Vi ser helst at det ikke skjer, men vi visste det kom til å skje. Aktøren som har kjøpt navnet er det ingenting å si på forsåvidt, og klubben får inn bra med penger – som de har sagt – skal investeres rett i A-laget. Det betyr at dette kommer inn i vurderingen av sportslige resultater, og lista jekkes opp deretter.

Men det er et steg videre i den økende kommersialiseringen av fotballen, og for vår del holder det nå. Følelsen i redaksjonen er likevel at det kunne blitt mye verre.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.