Derfor sprakk Bjerke-favoritten

Oslo

Av Egil Sæther

Ferrari B.R. galopperte i kamp om teten i første sving av Norges største unghestløp med en million kroner i førstepremie. Han endte sist, og leverte siden en prestasjon langt under det verdensrekordholderen har vist tidligere i sesongen.

– Jeg hørte lyder fra hestens hals direkte etter galoppen. Ferrari B.R. har aldri hatt slike problemer før, og jeg forsto raskt at noe var galt. Det gjorde også hesten, for han bare jogget resten av løpet, sier trener og kusk Per Oleg Midtfjeld til Equus.

Veterinærundersøkelsen etter løpet påviste det veterinærene kaller en halskollaps. En lidelse hvor hesten ikke får nok luft under løpet.

Kan ende med operasjon

– Halsundersøkelsen påviste ingen halsbetennelse, men veterinæren diagnostiserte det som halskollaps. Om dette var et engangstilfelle eller er en kronisk lidelse som trenger et operativt inngrep, er for tidlig å si, forklarer Midtfjeld, som tidligere trente verdensstjernen Steinlager som tjente over 12,2 millioner gjennom en fantastisk karriere.

Ferrari B.R. skal nå gjennom en omfattende undersøkelse neste uke hvor et kamera skal overvåke strupen under anstrengelse. Resultat vil avgjøre hva som skjer videre med hesten som før Derby var verdsatt til over ti millioner kroner. Nå er framtiden uviss, selv om mange travere har kommet tilbake i toppen etter halsoperasjoner.

For Midtfjeld og andelseierne av Ferrari B.R. ble søndagen en voldsom nedtur.

– Det er klart søndagen var en skuffelse. Ferrari B.R. galopperte seg bort i Kriteriet, og i Derby var han syk. Det skal tydeligvis ikke lykkes for denne hesten i de mest pengestinne løpene. Nå er det historie, og alt fokus er på at hesten blir frisk igjen. En frisk Ferrari B.R. kommer til å tjene sine penger uansett, sier Midtfjeld. (NTB)