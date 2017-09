Oslo

Se filmen i vinduet over!

– Vi var på jakt etter å gjøre en kampanje for å vise fram Oslo. Vi har konkurranse fra hele verden, og skal vi markere oss, må vi gjøre noe annerledes. Vi har ikke budsjett til kjøpte flater i media, forteller avdelingssjef for medier og kampanjer i VisitOslo, Katrine Mosfjeld, til Dagsavisen.

Forløsningen kom med et bilde på Instagram fra Sam og Marela fra New Zealand. De var turister i Paris, og ikke fornøyd med trengselen. De hadde vært og skulle se Mona Lisa, men det var ikke mulig å komme til blant flokkene av ivrige turister. De var frustrerte.

Hva med å invitere paret til Oslo? Det er ikke det samme presset rundt «Skrik». Denne historien kan gå internasjonalt! tenkte de.

For mye Møllers Tran?

Det er Oslo Brand Alliance (OBA) som står bak kampanjen. VisitOslo er en del av alliansen sammen med Oslo Business Region og Osloregionen. Sammen med dem deltok også PR-byrået Trigger.

– Vi lurte på om vi hadde tatt for mye Møllers Tran. Skulle vi utfordre Paris? forteller Mosfjeld.

Så ringte de til Sam og Marela.

– Det gikk en stund før de trodde på oss. Det var noe «Nigeria-telefon»-aktig over det hele, forteller VisitOslo-kampanjelederen.

Paret ble hentet, med produksjonsteamet Waterdrop på slep. Så fulgte teamet dem to dager i Norges hovedstad.

Risikoprosjekt

– Det var et risikoprosjekt, og dyrt hvis ingen så filmen. Men så har det vist seg at den har blitt godt mottatt, sier Mosfjeld.

Det er et understatement, for i skrivende stund er videoen vist over 840.000 ganger bare på Facebook. Den har ligget ute i fem dager.

– Det gøyeste er alle kommentarene. Folk oppdager Oslo på en annen måte, og sier at de vil reise hit, sier Mosfjeld.

Hele prosjektet kostet 350.000 kroner.

– En slik video distribuert på sosiale medier fungerer på en helt annen måte enn om vi skulle brukt pengene på å kjøpe helsiders annonser, fastslår Katrine Mosfjeld i VisitOslo.