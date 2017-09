Denne har Freddy ventet på i 17 år

Oslo

VALLE (Dagsavisen): – Da jeg snakket med VIF om kontrakt i 2000 fikk jeg se tegninger av det nye stadionet som skulle komme to år etter. Det ble en liten forsinkelse, gliser Freddy dos Santos, der vi står i 5. etasje på den nye arenaen. I den etasjen holder Vålerengas administrasjon til. Og der jobber Freddy dos Santos i markedsavdelingen. Han er både serie- og cupmester med VIF.

Herfra kan han faktisk se rett bort på blokka der han vokste opp.

Stengte dører

Tegningene husker han ikke, men de så ganske annerledes ut enn det som har reist seg nå. Plasseringen var helt riktig.

– Ja, der traff de, sier han om lederne fra årtusenskiftet. Men ingen av dem er igjen på Valle nå.

Mens mennesker flyr i gangene og prøver å komme seg gjennom stengte sluser og dører, kommer vi oss ut på kameraplattformen som skal bidra til profesjonell TV-produksjon fra anlegget.

To etasjer under, der pressetribunen befinner seg, er det full aktivitet i Valle Hovin videregående skole, der undervisningen for lengst er i gang i moderne klasserom.

NRK sender første kamp

NRK skal sende kvinnekampen som åpner arenaen lørdag, mens Discovery tar seg av eliteseriekampen mot Sarpsborg 08 på søndag. Denne uka har alle involverte vært på befaring.

– Jeg skjønner spillerne som gleder seg over dette. Kunstgresset er jo helt nydelig, sier dos Santos som selv er så skadet for tida at han ikke engang kan ta et frispark for moro skyld.

Nå jobber han i markedsavdelingen og er opptatt av inntekter.

Og selv om Vålerenga åpner nytt stadion, har de en vei å gå sportslig. Å ligge på tolvte plass i Eliteserien holder ikke.

Nå har de hatt to ukers kamppause siden Rosenborg ble slått 2-1 på Lerkendal i cupen.

– Det er helt pussig hvordan ett resultat kan snu mye. Etter seieren over Rosenborg i cupen er det bare velvilje i møter med potensielle samarbeidspartnere, sier han.

Søndag er Sarpsborg 08 første motstander på det som heter Vålerenga kultur- og idrettspark. Som de er det i semifinalen i cupen halvannen uke senere.

