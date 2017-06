Denne blokka skal endre Oslo

Oslo

I forrige uke var det lanseringsmøte for noe så kjedelig som en forskningsrapport om byutvikling og boligpolitikk.

Men da «Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger» ble lansert på Tøyen ble det folkemøte med 150 besøkende.

Og nå har politikerne også våknet. Drømmen er å skape en ny, sosial boligpolitikk, hvor Hagegata 30, den store blokka rett over biblioteket på Tøyen, skal være første skritt.

Byråd Inga Marte Thorkildsen sier hun har hørt på tøyenfolket, og mener det viktigste er å sikre stabilitet for barnefamiliene og ungene som vokser opp på Tøyen, og gi mulighet for at også lavinntektsfamilier kan gjøre boligkarriere i bydelen.

– Vi setter full fart bak Hagegata 30, fordi folk skal forstå at det nytter, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Nedenfra

Jeg møtte henne på Tøyensenteret på mandag. Over en kopp kaffe på Postkontoret fikk hun høre Ole Pedersen, en sosial entreprenør og Tøyenbeboer, samt Sarah Prosser, som jobber som spesialrådgiver i Områdeløft Tøyen.

De to sistnevnte har stått i spissen for å lage rapporten om sosial boligpolitikk. Målet med den er å vise fram at det er mulig å gjøre boligpolitikk på en annen måte.

– Norge er ikke veldig eksperimentelt, men vi har plass til å prøve ut nytenkning, sier Sarah Prosser.

– Dette er nye ideer, som ikke er drevet av maksimal profitt, sier hun.

Hun presiserer at hva som skjer med profitten er det viktige. Tas den ut, eller reinvesteres den i nabolaget og beboerne?

– Det handler om hvordan man kan få til et godt, blandet bomiljø, sier Ole Pedersen.

Underforstått: Hvordan sørge for å løfte Tøyen, øke levestandarden og boligkvaliteten, men uten at man kaster barna ut med badevannet. Nesten konkret: Uten at de fattige ungene må flytte til andre deler av byen fordi Tøyen blir for dyrt.

– Drømmen er basert på det nabolaget trenger. Man kan gjøre boligutvikling basert på lokale behov, sier Prosser.

Hagegata

Første skritt på veien er altså Hagegata 30. Blokka skulle egentlig bli studentboliger, men har av forskjellige grunner ikke blitt solgt til Studentsamskipnaden.

Nå er en av ideene å teste ut en modell som kalles «eie til leie».

Ole Pedersen forklarer:

– Det handler om å finne måter der man kan bruke leieforhold som en inngang til det å leie.

– For eksempel kan man få en opsjon på å kjøpe leiligheten om tre til fem år, når du begynner å leie, begynner han.

– Når du så kjøper, gjør du det til taksten fra da du inngikk avtalen. Verdistigningen i mellomtiden vil kunne utgjøre egenandelen, forklarer han.

Dermed kan kommunale boliger bli starten på å eie sin egen bolig. Og bygårdene kan bli kvitt det stigmaet.

Så er den store drømmen å lage en egen områderegulering, hvor Tøyen skal bli en bydel av sosial boligbygging.

Visjonære

– Og dette, Inga Marte, har du satt godkjentstempel på, eller?

– Vi har satt godkjentstempel på å være visjonære. Det må bare utredes først, hihi.