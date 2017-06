Deilas spesielle møte med Godset: - Målet er å kjøre over dem

Oslo

VALLE (Dagsavisen): Ronny Deila har en eget status i Drammen etter at han gjorde dem til seriemester i 2013.

Søndag kveld møter han dem igjen i første obligatoriske kamp for et mostanderlag. For da VIF møtte Strømsgodet i fjor, var ikke Deila involvert ennå.

Rarere i Drammen

Han var ikke en gang fysisk til stede på noen av de tre (cupkamp også) oppgjørene mellom lagene. Denne gangen har han ikke noe valg. Men påstår han ikke tenker så mye på det. Man kan ikke det i dagens fotball. Han har tross alt hatt noen heftige opplevelser i Skottland etter at han la Drammensbrua bak seg.

– Jeg bare gleder meg. Slike situasjoner lever vi med i fotballen, det blir kanskje litt annerledes når vi møter dem på Marienlyst til høsten, sier Ronny Deila til Dagsavisen etter fredagens VIF-trening.

Ny start

Der fikk han gjennomført en god økt i regnværet der hundrevis av barn spilte fotball på banene ved siden av. Arrangementet Fargerik Fotball er ey av varemerkene i Vålerenga.

Deila og spillerne skrev autografer. Senere på dagen møtte han opp på Vålerenga Vertshus for å møte supporterne direkte.

Han ønsker å bedre dialogen med dem som støtter laget mest.

Det er mye de lurer på. Hvorfor handle ny keeper? Hvorfor spiller ikke Stengel mer? Når blir VIF skadefrie?

– Det er mye god fotballkunnskap blant supporterne. Og jeg ønsker å møte dem direkte og informere i stedet for at det synses her og der, sier Ronny Deila, som var på VIF-kroa og svarte på spørsmål i halvannen time fredag ettermiddag.

Det ønsker han å gjøre hver fredag foran hjemmekampene. Og tilbakemeldingene fra Klanens folk er svært positivt.

Godset i bedring

Strømsgodset har hatt en blytung vår og ligger bare ett poeng over direkte nedrykksplass. Siste kamp før landskamp-pausen var 1-3 for Rosenborg på Lerkendal. I tillegg er laget slått ut av cupen.

– Men jeg opplever at de er i sportslig bedring, sier Deila.

Men det skal også Vålerenga være som nå har to hjemmekamper på rad. Etter Strømsgodet søndag kveld kommer Lillestrøm lørdag om en uke.

Gammel elev

Lørdag spilte Strømsgodsets midtbanesentral Fransisco Junior hele kampen da Guinea-Bissau slo Namibia 1-0 i kvalifiseringskamp for Afrikamesterskapet.

Dette var Francisco sin aller første landskamp i hjemlandet og fødebyen, og hans far fikk se sønnen live for aller første gang. Et spesielt øyeblikk.

Det var Ronny Deila som hentet Junior til Godset i 2014. Det er der han har utviklet seg som fotballspiller.

– Det blir fint å se Ronny igjen. Han hentet meg til Norge første gangen i 2014 og var viktig for min karriere, sier han til Godets hjemmeside.

Skulleruds stress

Tor Ole Skullerud har også hatt en suksessrik treneferd. Det er et paradoks at den tidligere VIF-treneren (2008 og 2009 i Martin Andresens regime) gjorde Molde til seriemestere før han måtte avslutte trenerjobben på nordvestlandet. Nå er han stresset av et Godset som er nærmere nedrykk enn medalje.

- Men vi har hatt godt av landslagspausen og skal plage Vålerenga på Ullevaal. Disse kampene lever litt sine egne liv, sier Skullerud.

Deilas posisjon i Drammen, og det faktum at en rekke tidligere Strømsgodset-folk nå er engajsert både på og utenfor banen i Vålerenga, har ikke han noe forhold til. Han er vant til at spillere og trenere kommer og går.

Søndag skal enda en presenteres: Den nye keeperen Adam Larsen Kwarasey. Men han hadde rett nok en fortid i VIF før han kom til Drammen.

Begge lag sier de vil gå ut høyt og presse motstanderen. VIF ønsker å gjenskape prestasjonen mot Rosenborg, med en forskjell: Å vinne kampen.

- Når begge lag har samme strategi. Hva avgjør duellen?

- Sier Godset at de vil presse oss høyt? Javel. Da vinner det laget som treffer best med pasningsspillet i høyt tempo, sier Deila til Dagsavisen.

VIF hadde ingen norske landslagsspillere verken på A-landslag eller U21-landslag denne uka. Det sier noe om klubbens status.

- Vi skal produsere landslagsspillere. Det er også et mål for oss, avslutter Ronny Deila.

PS. Ghayas Zahid og Robert Lundtsröm soner for gule kort. Henrik Kjelsrud Johansen er skadet.