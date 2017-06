Deila: - Vi bommer når det er mer trøkk på trening enn i kamp

Oslo

Etter landslagspausen der ingen Vålerenga-spillere var involvert, tok spillerne noen dager fri. For å få opp trøkket ble treningene i forrige uke intensivert. Resultat: Et dødt VIF-lag i 1-1 kampen mot Strømsgodset.

- Dette må vi lære av. Vi opererer på grensen hele tida. Jeg var veldig fornøyd med trøkket og intensiteten på fredagens trening der vi kjørte en internkamp elleve mot elleve. Men når det viser seg at prestasjonene der var bedre enn det vi får til i kamp, gjør vi noe feil, sier han til Dagsavisen.

Derfor ble det intern evaluering etter kampen der Ronny Deila bare var fornøyd med at laget ikke tapte.

- Jeg er veldig skuffet over prestasjonen, at vi ikke klarer å presse høyere, at vi ikke skaper flere sjanser. Spillerne manglet energi. Det skal ikke skje neste gang, lover han.

Og neste gang er en klassiker på Ullevaal stadion, oppgjøret mot Lillestrøm kommende lørdag.

Når Ronny Deila ser på tabellen, er budskapet til spillerne klart. - Vi må se mulighetene. I en serie uten en klar ener er det bare fire poeng opp til medaljeplass. Men vi må først og fremst bedre vår egen prestasjon, sier han.

Vålerenga ligger ett poeng foran Lillestrøm, som skaffet sine tre poeng på overtid mot Viking søndag.

Dette er kamper som lever sine egne liv. Og Deila lover et helt annet tenningsnivå.

Det gjør også Daniel Fredheim Holm, som spilte sin første hele kamp for sesongen mot Godset. Og ble kåret til banens beste spiller.

- Hyggelig det, men vi må få opp kreativiteten. Vi skaper for lite, sier Fredheim Holm, som endelig er helt skadefri og viste muskler i duellspillet som mange lagkamerater kan lære av.

Lørdagens kamp på Ullevaal har kampstart klokka 18.00.