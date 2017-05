Deila: - Nei, han blir ikke toppscorer

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Søndag kommer Eliteseriens toppscorer til Ullevaal for å vise for enda flere at han er vårens hit i norsk fotball. Holmlia-gutten Ohi Omoijuanfo står med sju scoringer så langt og topper lista alene. Men selv tror han ikke han vil holde posisjonen ut sesongen.

– Nei, det tror ikke jeg heller, sier Ronny Deila til Dagsavisen etter den solvarme treningsøkta på Ullevaal fredag.

– Men vi er veldig oppmerksomme på ham. Han scoret et flott mål mot oss da vi slo dem 2-1 i treningskamp i vår, sier han.

Kan vinne og tape stort

Stabæk er vårens pussigste lag, de vinner stort borte og taper stort hjemme. Etter sterke 3-0 over Tromsø borte, fulgte de opp med 0-3 for Haugesund på Nadderud. Et lag det er vanskelig å bli klok på.

– Det er en fordel for oss at alle slår alle. Vi har avgitt for mange poeng. Nå har vi jobbet mye med å komme i posisjon med flere spillere når vi er i og rundt motstanderens 16-meter, sier Deila.

Trente avslutninger

På fredagens trening var det mer fravær. Christian Grindheim (begravelse), Moa Abdellaoue (skadet) og Rasmus Lindkvist (syk) var borte. Fokuset var oppspill, innlegg og avslutninger.

I forrige bortekamp slo Stabæk Tromsø 3-0. Laget er et mareritt for spillere.

– Mot Haugesund hadde vi en dårlig kamp på en dårlig dag, sier Stabæk-trener Toni Ordinas, og toppscoreren ble uten målpoeng.

Men Ohi Omoijuanfo vet hvordan det svinger i fotball. Han karakteriserer det som en blanding av flaks, tilfeldigheter og målbevisst trening at han står med sju scoringer så langt.

Til sammenligning: Vålerengas toppscorere er Bård Finne og Jonatan Tollås Nation med to mål hver. Slik skal det ikke se ut ved sesongslutt.

PS. De tre øverste på toppscorerlista har alle bakgrunn fra Oslofotballen. Ohi Omoijuanfo gikk gradene i Holmlia, mens Flamur Kastrati og Mostafa Abdellaoue begge spilte ungdomsfotball i Skeid.

TOPPSCORERNE

7 mål: Ohi Omoijuanfo, Stabæk

4 mål: Flamur Kastrati, Sandefjord, Mostafa Abdellaoue, Aalesund, Patrick Mortensen, Sarpsborg 08.