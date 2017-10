Deila må sortere spillere

Oslo

VALLE: De to hjemmekampene mot Haugesund (torsdag) og Aalesund (søndag) kan avgjøre om klubben går inn i en sportslig krise eller overlever i Eliteserien med god margin.

Men Ronny Deila må igjen ta vareopptelling. Tre spillere er ute på landslagsoppdrag og han vet ikke om de kan benyttes torsdag.

– Enar Jäger spiller for Estland, Samuel Fridjonsson for Island U21 og Christian Borchrevink for vårt U19-landslag og alle kampene går tirsdag. Vi får se hvor mye spilletid de får og i hvilken grad vi kan bruke dem, ser Ronny Deila til Dagsavisen.

Dessverre er fortsatt både Daniel Fredheim Holm og Moa Abdelaaoue ute, men Bård Finne er tilbake for fullt og Aron Dønnum også i full trening etter operasjon.

Og det evige mysteriet Fitim Azemi ble igjen sjuk foran lørdagens 2.-divisjonskamp, men trente lett med A-laget i stedet.

– Vi vet hva disse kampene handler om og jeg får sortere ut fra belastning og to kamper på fire dager. Men vi skal være svært godt rustet til begge, sier Deila som var veldig fornøyd med intensiteten på mandagans trening. Det gikk hardt for seg og blant andre Bård Finne måtte ta telling.

– Ja, det handler å få denne energien ut i kamp, sier Deila.

