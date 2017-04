Deila: - Energinivået skal ytterligere opp

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): - Ti av disse spillerne var med på å kjempe mot nedrykk i fjor. Ting kommer ikke av seg sjøl. Men vi skal ytterligere opp 20-30 prosent i energinivå, sier Ronny Deila til Dagsavisen etter årets andre hjemmeseier.

3-0 er uansett et solid resultat i en eliteserie. Og resultatet var helt logisk etter spill og sjanser.

For Ronny Deila gir seieren først og fremst arbeidsro.

- Jeg har hatt for mye å gjøre og hele gruppa har kanskje jobbet for hardt. Alt så strålende ut i vinter. Nå har vi sluppet opp litt og vi har ikke minst fått Christian Grindheim og Magnus Lekven tilbake. De var gode i vinter og de var gode nå. De gir oss den riktige balansen, sier Ronny Deila.

Les kommentar: Tid for Skippern: http://www.dagsavisen.no/oslo/vif-seieren-kom-med-energi-og-duellstyrke-1.957075

Kaptein Christian Grindheim supplerer.

- Vi er ikke et lag som kan stå med lua i hånda. Det gjorde vi i Molde. Nå vant vi duellene og viste den energien vi skal ha, sier han.

Men Ronny Deila understreker at Vålerenga har langt igjen til de finner det nivået han ønsker å være på.

- Alle slår alle. Viking vinner og Odd taper. Stabæk vinner og Rosenborg scorer ikke mål. Det vil svinge mye i fortsettelsen her, men vi skal være med, sier Deila, som havnet i en nesten innbitt diskusjon med VG i intervjusonen om egne ambisjoner og kravene fra omgivelsene.

- Jeg er ekstremt ambisiøs og ingen setter større krav til oss enn oss sjøl. Jeg sier alltid at målet er å vinne neste kamp. Gjør man det, vinner man gull. Men samtidig vet jeg at VIF-prosjektet vil ta tid. Dette var en viktig hjemmeseier som gir oss selvtillit og god stemnig fram mot nye tøffe kamper. Annetlaget har Skeid i 2. divisjon mandag, vi har cup onsdag og tøff duell mot Odd søndag. Vi elsker å spille kamper, det er det vi trener for. Da er det godt å få slike opplevelser som i kveld, sier han.

Muhamed Keita måtte gå av banen etter en drøy halvtime på grunn av tendenser til strekk og Ibrahim var ikke engang i stallen på grunn av en belastnigsskade.

For Jonatan Tollås Nation var kvelden viktig med både scoring og solid stopperspill.

- Vi skulle vinne duellene fra start, sette standarden og eie kampen. Det gjorde vi. det er sånn vi skal opptre, sier han.

At Tollås Nation og Enar Jääger var midtstoppere som fungerte, var viktig for VIF. Samtidig er Deila bevisst på å dyrke fram nye stoppere.

- Vi har to unggutter (Nakkim og Näsberg) som har gjort mye bra i forsesongen. De satt på benken i dag, men skal utvikles videre. Vi må ikke bare tenke løp og kjøp, vi må utvikle spillere sjøl. Og vi har masse talent her som vi skal få opp. Det er jobben min, sier en ivrig Ronny Deila.