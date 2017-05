Deila dro på Vålerenga Vertshus for å få tenning

Oslo

ULLEVAAL STADION: Onsdag: Årsverste i cupkamp mot Kråkerøy. Vålerenga er tilfeldigheter fra å bli slått ut av et 3. divisjonslag.

Søndag: Årsbeste mot Rosenborg i en kamp Vålerenga kjører fra start til mål. De kunne tapt også. Og vunnet. Men de viste fram toppnivået sitt.

Også trener Ronny Deila viste et engasjement utenom det vanlige på sidelinja. Det var desperasjon og glede, frustrasjon og håp. Og når utligningen kommer fem minutter før slutt, blir uavgjort mot Rosenborg nesten som en seier.

- Det er slik vi skal opptre. Ja, dette var årsbeste. Og det er slike opplevelser vi som driver dette er satt til å skape. Jeg måtte ta meg en tur på Vålerenga Vertshus på fredag for å få inn litt atmosfære, sier Deila, som holder en forelesning i pressesonen om hvordan Vålerenga på sikt skal opp på Rosenborgs nivå.

- Men vi er forleløpig ikke i nærheten. Det holder ikke med en slik kamp. De må komme hele tida. Det er en grunn til at Rosenborg leder ligaen og samler landets største publikum på Lerkendal. Der har de sånne kamper som dette oftere.

- Hvordan skal Vålerenga bli stabile?

- Ved å få trygghet inn i laget. Nå har vi etterhvert fått mange tilbake fra skader. Vi begynner å ligne på oss sjøl igjen. Alle midtbanespillerne som har vært skadet, er med igjen. Christian Grindheim og Daniel Fredheim Holm har ikke gått ut på dato, de leverte fantastiske prestasjoner begge to. De viser mot Rosenborg at de er blant landets beste midtbanespillere.

- Hvorfor startet du med Herman Stengel på benken?. Mange ville sett matchvinneren fra start?

- Herman var skikkelig misfornøyd med å sitte på benken. Det er bra. Så kommer han inn og scorer vårt eneste mål. Det er strålende. Herman har mye å utvikle, men han har tatt mange steg. Det er denne konkurransen om plassene jeg ønsker meg, sier Deila.

Stengels kamp

For Herman Stengel sjøl ble kvelden det han håpet på, med ett unntak: At Vålerenga ikke vant. Men heller ikke han liker å sitte på benken.

- Men jeg må respektere at det er tøff kamp om plassene. Slik skal det være. Men selvfølgelig er det forløsende å komme inn og få den scoringen, sier han.

Vi ha Oslo-dueller

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mente kampen var en av årets beste fotballkamper, isolert sett. Men irriterte seg over at Rosenborg heller ikke denne gangen vant. Nå har de fire seriekamper på rad uten seier. Det har ikke skjedd siden 2013.

- Ja, dette var en god fotballkamp mellom to lag som ville mye. Men vi skulle punktert kampen før Vålerenga fikk lov til å utligne, sier han.

Han var imponert over den energien Vålerenga viste.

- Dette var et av de beste VIF-lagene vi har møtt på lenge. Norsk fotball trenger slike oppgjør. Men de fikk ha ballen for mye. Ullevaal ble ikke den hjemmebanen den har vært for oss de siste årene, sier Ingebrigtsen. Og tenker blant annet på de to siste sesongenes cupfinaler, som de har vunnet.

Opp og fram

Tibake til Deila. Han er opptatt av at dette skal bli mormalen for Vålerenga. VIF er nå det laget i ligaen som har hatt ballen mest i snitt i kampene. Slik skal det fortsette.

- De to neste kampene her er mot Strømsgodset og Lillestrøm. Da må folk få det samme som søndag kveld. Vi har vært kjedelige å se på til nå, folk må vite at de får noe ekstra når de kommer for å se oss, sier han.

Allerede onsdag er det ny cupkamp mot enda et 3. divisjonslag, Ørn Horten i Lystlunden.

- Blir det Kråkerøy om igjen?

- Det blir det ikke. Vi skal til Ullevaal for å spille cupfinale også. Det er et stort mål, avslutter han.