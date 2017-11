Oslo

I en kronikk i Dagsavisen fortalte Sissel Sypriansen at hun får ikke ta del i bydelens transporttilbud for eldre i Bydel Nordre Aker.

Bydel Nordre Aker strekker seg fra Blindern til Sognsvann, Storo og Sinsen, men inkluderer Ullevål sykehus i Bydel St. Hanshaugen og Storosenteret, som ligger i Bydel Sagene.

Kortvarig

Grunnen til at hun ikke kan ta del av tilbudet lenger, er at hun bor for langt inni marka.

Sissel Sypriansen var med på jomfruturen, men gleden varte bare i kort tid.

«Jeg ringte bestillingsnummeret dagen etter, for å prøve tilbudet, men fikk tilbakemelding allerede da at vi ligger utenfor området de dekker. Jeg kontaktet Oslo kommunes sentralbord, og fikk oppgitt at jeg bodde i bydel «ukjent». Dette tok jeg opp med Oslo kommune, men fikk først til svar at vi innenfor Brekke bor i Marka, og er administrert av flere bydeler», skriver hun.

Dette har fått Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen til å reagere.

Skuffelse

– Jeg tenker at hele prosjektet har vært en stor skuffelse. Det ble lovet at prosjektet skulle være for alle i Nordre Aker på over 67 år, og alle skulle hentes på døra, sier Stenersen, som nå vil stille et skriftlig spørsmål til byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, hvor hun ber om et svar på hvorfor en del eldre utelukkes.

På de første turene var Marka-beboerne med, og de syntes de hadde fått et godt tilbud.

To sjokkrosa minibusser skal gi seniorene en behagelig reise i tidsrommet mandag til lørdag mellom klokken 10–18, med bestillingsfrist én time før avreise. Til en pris av 17 kroner hver vei. Alder eneste kriterium for å benytte Ruters nye tilbud, som de har døpt #Aldersvennlig.

– Dette er ikke godt nok. De som ikke får være med i tilbudet, har fått beskjed om et de bor for langt unna, og at det er for langt å kjøre. Det er snakk om 18 minutters ekstra reisevei totalt. Og med tanke på at Ruter sier at de har god kapasitet, så er dette merkelig, sier Stenersen til Dagsavisen.

Ruters pressevakt Sofie Bruun, forklarer det slik ovenfor Dagsavisen.

– Dette er en test i Bydel Nordre Aker. Dessverre var vi så uheldige at vi måtte nedjustere ambisjonene. Med det ruteopplegget vi hadde lagt opp til, var det vanskelig å betjene Maridalen, og de som bor lengst inn i Marka, sier hun.

– Dette er ikke en taxitjeneste, men en busstjeneste hvor vi har lagt opp en rute, hvor vi kan gjøre avvik for å plukke opp passasjerer der de bor. Skal vi gjøre store avvik fra dette opplegget, vil vi ikke greie å gi et forutsigbart tilbud til andre, sier Sofie Bruun.