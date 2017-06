Oslo

Av David Stenerud og NTB

Oslo kommune får si nei til å støtte private barnehager fordi de vil dekke behovet selv. Til Nettavisen kaller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) dette dårlig politikk.

– Hvis du hele tiden gjør det vanskelig å drive en privat barnehage, så spørs det hvor lenge de private vil holde ut, advarer han.

Kan selv velge

Det var i desember i fjor at to Espira-barnehager søkte om finansiering som kommunen avslo. Bakgrunnen var at med den planlagte økte kommunale utbyggingen de neste årene, vil det ikke være behov for disse to private barnehagene. Espira klaget, men i begynnelsen av mai sa Fylkesmannen seg enig i at Oslo kommune selv kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.

– Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, utalte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), i en pressemelding den gang.

Maktesløs

– Så lenge kommunen sørger for retten til barnehageplass, så kan ikke jeg som statsråd gripe inn i om de bygger i egen regi, men jeg kan ha en veldig sterk politisk mening om at det er dårlig politikk, fordi det betyr at barnehager som er planlagt ikke får starte, sier han.

Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen. Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.