Da Vålerenga skapte gøy på landet

KOMMENTAR

GJØVIK (Dagsavisen): "For en gjeng med bønder". For en gjeng med søppel". De gamle og ikke altfor kompliserte kampropene gjallet under fjellbetongen i smått legendariske Gjøvik olympiske fjellhall. Og finere ramme for en seriestart i ishockey kunne vi knapt få. Vålerenga tok grepet og flyttet seriestarten til Mjøsa med det resultat at vi fikk fullt hus, fullt trøkk, supporter-chartertog fra Oslo S og Patrick Thoresen (Storhamar) og Anders Myrvold (Vålerenga) tilbake på isen. To legender, med vidt forskjellige historier, tilbake i norsk hockeyliga. Ikke rart det ble fullt.

Bak Roy Johansen og Espen Knutsen i boksen hang OL-ringene fra 1994 og minnet oss om hvorfor dette smykket av et anlegg ble bygd, og hvor godt det fungerer også 23 år senere. Når vi ser hvordan andre OL-anlegg er tragiske monumenter over en korrupt, olympisk bevegelse, får vi ta fram glansbildene fra 94-vinteren littegrann. Selv om Gjøviks lokale lag aldri har klart å ta steget opp i norsktoppen.

Men nå var norsktoppen her. I lokalavisa på feil side av Mjøsa, Hamar Arbeiderblad, utropte man sittt eget lag, Storhamar til seriefavoritt. Landets største hockeyavis, VG, har Frisk Asker. De fleste andre har Stavanger Oilers. Ingen peker på Vålerenga i den kampen.

Likevel reiser de til Gjøvik og skaper hockeyfest fra første dropp. Før første dropp fikk Martin Lauman Ylven beviset for seier i hockeylagenes interne Ironman-kåring før seriestart, som forøvrig Vålerenga vant som lag. Så var sesongen i gang og vi fikk tre ganger 20 minutter med det meste av det slike kamper skal inneholde, tøffe dueller, slåssing, legender tilbake og ikke minst: En helt jevn kamp: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3. Akkurat slik vi vil ha det.

Når man legger hjemmekampen til naboen til motstanderlaget er riksikoen å tape kampen på tribunen. Det visste man. Det var massivt Storhamar-gult i den ene svingen inne i fjellet, mens Klanen markerte seg da laget utpå isen slo tilbake en, to og tre ganger.

Hva vi fikk se: Anders Myrvold ble første mann i utvisningsboksen og pådro seg senere sesongens første ti-minutter. Ikke veldig lagbyggende. Mannen trenger mer tempotrening før han er ajour. På den andre siden Patrick Thoresen, en av norsk hockeys største suksesshistorier. Hjemvendt etter mange, mange år ute, han har ikke så mye mer å bevise. Oppdraget nå er å skape Storhamar til den vinnermaskinen de kanskje har kapasitet til å bli. Han viste i glimt hvilke egenskaper han har, men scoringen varte og rakk. Et skudd i stolpen foran egne supportere var det nærmeste. Vær sikker, de kommer.

I stedet var det Vålerengas evigvarende Morten Ask som dundret inn VIFs andre mål etter at Thomas Olsen hadde satt inn Vålerengas første utligning og dempet den festen Storhamar trodde de var i ferd med å skape. Slik fortsatte denne kampen minutt for minutt.

Joda, Storhamar skapte mest og vant fortjent, det så ut som toppnivået deres var høyere enn Vålerengas. 18-30 i skuddstatistikken forteller det. VIF hang i tauene i perioder, men vet at de har fysiske egenskaper som få kan matche. Men det holder ikke bare med fysisk styrke i hockey, fart på skøytene blir stadig viktigere. Og der virket Storhamar-skøytene litt skarpere denne kvelden. Det smalt i metallet bak VIF-keeper Steffen Søberg i sluttminuttene. Og kampen avsluttet som den startet. Christian Larrivee satte opp Storhamar-debutant Robin Dahlstrøm som dengte inn seiersmålet tre minutter før slutt. Da ble det opptenningsved av en rekke VIF-køller i irritasjon. VIF tok ut keeper, mobiliserte en sluttspurt, men sekundene rant ut.

De siste sesongene har Vålerenga åpnet nettopp med å slå Storhamar på Hamar. Nå ble det tap. Matchvinner Robin Dahlstrøm ble kåret til Storhamars beste, mens Thomas Olsen fikk prisen som VIFs bestemann. Dahlstrøm startet sin vekst som hockeyspiller i Vålerenga. Det var der han lærte de grunnleggende ferdighetene. Han er ikke den første. Hva hadde norsk hockey vært uten VIF?

KAMPFAKTA

Eliteserien ishockey fredag, 1. runde:

Vålerenga – Storhamar 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)

5500 tilskuere i Gjøvik Fjellhall

Mål:

1. periode: 0-1 (10.44) Robin Dahlstrøm (Christian Larrivée), 1-1 (16.50) Thomas Olsen (Tobias Lindström, Morten Ask).

2. periode: 1-2 (20.15) Joachim Jensen (Dahlstrøm, Larrivée), 2-2 (20.49) Ask (Magnus Fischer), 2-3 (25.39) Jensen (Larrivée, Kodie Curran).

3. periode: 3-3 (50.55) Filip Gunnarsson (Andreas Øksnes), 3-4 (56.59) Dahlstrøm (Larrivée).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Robert Hallin, Jordal,

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min. og 1 x 10 min., Storhamar 6 x 2 min.