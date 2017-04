Da Deila spilte for Odd mot Vålerenga

Oslo

- Det var en elendig kamp fra Odds side, svarte Ronny Deila da vi minnet ham på cupfinalen fra 2002. Odd mot Vålerenga på Ullevaal stadion, en kamp Vålerenga vant 1-0 etter en tidlig scoring av Bjørn Arild Levernes.

Det var i Odd Ronny Deila hadde sine beste sesonger som midtstopper i norsk eliteserie. To år tidligere ble han cupmester med Odd da de slo Viking i finalen.

To år senere hadde han blant andre Kjetil Rekdal som motstander i en finale som ikke så mange har bedt om å få se om igjen. Det var en hendelsesfattig finale. Rekdal var spillende trener for Vålerenga.

- Jeg husker mest vår egen tafatthet. Vi sto med lua i hånda og ville ikke nok. Vålerenga vant nok fortjent, sier Ronny Deila i dag.

For femten år siden visste han ingenting om at han skulle bli VIF-sjef i 2017, naturlig nok. Men han hadde stor respekt for VIF. Og særlig Klanen.

Scoringer gir selvtillit

Søndag møtes lagene igjen og det blir litt spesielt å møte motstanderlaget til Odd. Deila er fra Porsgrunn og er oppvokst med fotballen i distriktet.

Men han var oppe i samme situasjon da han var trener i Strømsgodset. Koblingen til Odd spiller ingen rolle i dag.

Begge lag har åpnet seriespillet skuffende, men hadde vi før sesongen sagt at Vålerenga skulle ligge foran Odd på tabellen foran denne kampen, hadde nok Deila vært fornøyd. Mange hadde tippet Odd som Rosenborgs heteste utfordrer i år. Så langt ser det ikke slik ut.

Alle slår alle

- Vi har en eliteserie der alle slår alle, og det er fortsatt muligheter for alle i denne ligaen. Rosenborg har jo heller ikke overbevist, sier Ronny Deila som er fornøyd med det han har sett av Vålerenga i de to siste kampene.

Først 3-0 over Sogndal på Ullevaal, så 8-0 over Gran i 1. runde i cupen. For alle lag er det viktig å score mål, uansett hvor svake motstanderen er. Få scoringer kommer av seg sjøl.

- Vi har fått litt fart på de offensive relasjonene og flere melder seg på. Det skal være gøy å spille fotball og vi har to gode opplevelser bak oss nå, sier Deila til Dagsavisen.

Men også Odd presterte i cupen etter en skuffende seriestart. Laget scoret ti ganger mot Hei. Attpåtil på Heibury.

- Meld oss ut av gullkampen. Vi er ikke i nærheten, sa Odd-treer Dag-Eilev Fagermo etter 0-3 for Viking i Stavanger sist.

Før sesongen sa han til Dagsavisen at Odd hadde økt treningsmengdene med 30 prosent. Nå antyder han at kanskje det merkes for noen av spillerne.

Det var ikke bare i 2002 Vålerega og Odd hahhe et avgjørende møte. Da VIF ble seriemester i 2005 ble mesterskapet avgjort da VIF spilte 2-2 i Skien i siste serieomgang. Det er Vålerengas siste seriemesterskap.

Odd møter Vålerenga søndag kveld klokka 20.00.

FAKTA

Dette var VIFs målscorere i cupkampen mot Gran: Abdi Ibrahim (3), Ghayas Zahid (2), Bård Finne, Magnus Grødem og Chidera Ejuke.

Dette var Odds målscorere mot Hei: Torbjørn Agdestein (3), Stefan Mladenovic (2), Riku Riski (2), Oliver Berg (2), Sigurd Hauso Haugen.

Og for nerdene:

Dette var cupfinalelagene mellom Odd og Vålerenga i 2002:

Vålerenga: Øyvind Bolthof - Freddy dos Santos, Erik Hagen, Knut Henry Haraldsen, Tom Henning Hovi - David Hanssen, Johan Arneng, Kjetil Rekdal, Pah-Modou Kah, Bjørn Arild Levernes - Tobias Grahn. Innbyttere: Ronny Døhli, Thomas Holm, Kristen Vikmae.

Odd: Erik Holtan - Alexander Aas, Ronny Deila, Jan Frode Nornes, Anders Rambekk - Morten Fevang, Bent Inge Johnsen, Christian Flindt Bjerg - Edwin van Ankeren, Martin Wiik, Jan Gunnar Solli. Innbyttere: Brede Bomhoff, Espen Hoff, Sveinung Fjeldstad.

PS. VIF vant 1-0 etter scoring av Bjørn Arild Levernes i det femte minutt.