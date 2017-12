Oslo

6

Brasserie Ouest

Elisenbergveien 19

Brasserie Ouest på Frogner er noe langt mer enn en touch av Frankrike. Fantastisk mat til rimelige priser gjør den til høstens beste nykommer, og Byløvene var bergtatt allerede da den første østersen smalt inn med intenst velsmakende kuler av frossen pepperrot i knall grønn persilleolje. Kjøkkensjef Matthias Bernwieser har bakgrunn fra den nå avviklede Michelin-restauranten Ylajali, mens andre i topplaget på kan krysse av blant annet Fauna og Wien-flaggskipet Steirereck. Det kunne gått rett vest når det gjelder skyhøye skuldre og stiv snipp, men nettopp mangelen på selvhøytidelighet kombinert med skyhøy kvalitet er det beste med Ouest. Menyen er som ved et finere fransk brasseri, elegant, men likevel rustikk, og med innslag av blant annet friterte froskelår servert som barsnacks. Spisekartene ligger på dukfrie bord som hos en gastropub, men små og større retter med fransk tilsnitt forteller en annen historie, som safranbouillabaisse og tartar med beinmarg. Gjennomgående skinner den internasjonale erfaringen i kjøkkenet gjennom og skaper en kombinasjonen av overraskelse, overdådighet og likevel enkelthet som finner gjenklang i prisene.

Nedre Foss gård har reist seg om Fugl Fønix. Foto: Siri Øverland Eriksen

6

Nedre Foss gård

Nedre Foss gate 2

Det er sjelden man får muligheten til å gjøre et førsteinntrykk to ganger, men Nedre Foss Gård på Grünerløkka får nettopp det. Og skuffer ikke. Det andre førsteinntrykket er kanskje enda bedre. Det er et déjà vu over det hele, prikk likt slik Nedre Foss framsto da Byløvene var her i slutten av mai 2015. Da var en mer enn 200 år gammel rønne forvandlet til et slott midt i Oslo, en storstue for østkanten. Mellom da og nå ligger en vanvittig, tragisk historie, knuste drømmer og et tresifret millionbeløp, men konklusjonen fra sist kan gjentas. Den klassiske fiskebeinsparketten, lampene og palmene gir Nedre Foss Gård en kontinental følelse, av middelhav, en følelse av svunnen tid. Nedre Foss Gård har gjort et imponerende comeback. Atmosfæren er uslåelig, menyen er liten. Men et par forretter, tre hovedretter «fra havet» og tre «fugl, fe og vilt» til tross, stedet oser vilje og stolthet. Snobbete på en ujålete måte, var Byløvenes konklusjon.

6

Fyr Bistronomi & Bar

Underhaugsveien 28

Kall gjerne Fyr Bistronomi et in-sted, men med langt mer allmenn trivselsfaktor enn de stedene som kramper seg sammen i byens nye pressområder, enten vi snakker om Grünerløkka eller den etablerte vestkantløypa. De små sammenstøtene av smaker på tvers av paletten gjør maten oppfinnsom, rik på opplevelser og rett ut nydelig. Her er raffinement uten jåleri, og geografisk plasserte råvarer vitner om norsk iver og sans for det jordnært spektakulære. Som stedet selv. I parken ved handelspulsåren Hegdehaugsveien ligger Fyr som et peilepunkt i et litt trist område rent kulinarisk sett. I det gule huset er kjelleren gravd ut, og inn har det kommet stilfulle møbler mot de rå mursteinsveggene og kobber så langt øye kan se både i baren, lokalet og det du spiser på. Ordet «bistronomi» spiller for øvrig på bistronomique-trenden i Frankrike for noen år tilbake, da velrenommerte kjøkkensjefer opprettet avleggere litt i periferien av bykjernene med gastronomiopplevelser til en billig penge. Fyr Bistronomi & Bar har nok ikke vært billig for gründerne akkurat, men stedets atmosfære – om den da ikke blir ødelagt av champagnetrekkfugler fra vaglepinnene på Solli Plass – er slående hyggelig med avslappa servitører og bartendere som strekker seg det lille ekstra.

Tungt interiør og fjærlett mat hos L’aise. Foto: Mimsy Møller

6

A L’aise

Essendropsgate 6, 0368

A L’aise setter det franske kjøkkenet tilbake i førersetet, og bringer til bords kokkehåndverk i verdensklasse. Presentasjon, råvarer og håndlag løfter produksjon av mat over fra en av livets nødvendigheter til sublim kunst. På tallerken. Og i munnen. A L’aise tilbyr à la carte eller en åtteretters smaksmeny som gir ganen hele spennet i kokk Ulrik Jepsens (Engø gård, Søllerød kro) register. Med akkompagnerende viner er det et valg som alene tar regningen til 6.000 kroner. Det skjerper sansene. Da Byløvene besøkte A L’aise bød menyen på for eksempel Egg Benedict med vaktelegg og røkt laks, hvit aspargesmousse med lettrøykt løyrom, sjøkreps fra Frøya, Kamskjell med baeriikaviar fra elvedeltaet i Bordeaux, skatevinger, gåselever, kalv «en crôute. Og den tårefremkallende ostevognen med to enorme etasjer. Et overveldende måltid, en sansefest for smak, lukt og syn. A L’aise bør kvalifisere til en ny Michelin-stjerne til Oslo. Og med priser helt i ytterkant av det som er akseptabelt (selv i landet av melk, honning og olje) vil han trenge oppmerksomheten, interessen og pågangen som følger av en tommel opp fra en av guidens inspektører. Fra oss får de to tomler i været.

5

Bar Brutus

Eiriks gate 2

Noen steder er det lett å bli litt forelska i. Bar Brutus er et slikt sted i Eiriks gate, like bak politistasjonen på Grønland, er et slikt sted. Det er i utgangspunktet en vinbar, eller mer presist en naturvinbar, for vinen som serveres her er såkalt naturvin, laget uten tilsetningsstoffer. Menyen hos Bar Brutus er relativt enkel. Den består av et knippe mellomretter som varierer. Dagens meny bærer enkle navn som «løksuppe med hjerter», «torskerogn og selleri» og «kyllinglever og løk», samt snacks som spekemat og ost. For eksempel skjuler det korte navnet «sopp og bygg» en fyldig rett med bygg og ostesaus, sopp og rosettkål, toppet med crisby bygg som bidrar til å løfte en ganske enkel rett til pur nytelse. Stedet i seg selv er vanskelig å ikke bli sjarmert av, og konklusjonen til Byløvene under besøket i mars var ganske enkelt at det er en fryd med hyggelig og dyktige fagfolk som åpenbart liker det de holder på med. Et kjærkomment bidrag i en hyggelig del av byen, et strålende sted, enten du vil svinge innom for å oppdage ny vin, eller du vil kjøre full pakke.

5

Tatakii Asian

Middelthuns gate 25

Følg pengene, er det noe som heter. Men for Byløvene var det mer interessant å finne ut hva som ble igjen da restauranten Nodee bega seg ned til gullbarrene i Barcode. Like over veien for Frogner Stadion åpnet i år et sted stappfullt av «Money Bags», suveren service og virkelig gode måltider. Tatakii Asian er inspirert av den japanske Izakaya-tradisjonen, det vil si japanske drikkebuler der det opprinnelig ble servert kun sake, men som etter hvert vektla maten i like stor grad. Japansk tapas om du vil. Tatakii byr på alt fra sashimi og sushi til avanserte koreanske retter og en førsteklasses molekylær sjokoladedessert som tar pusten av deg i en tåke av tørris. Det både ser og høres eksklusivt ut, men prisnivået er ikke avskrekkende og selv om servitøren vifter tøyservietten ned i fanget til gjestene, er det lite som er påtatt og jålete. Her er smilet ekte, nærværet behagelig og diskret, og menyen løfter fram Mojito Sashimi, Yuzu laksesashimi og helstekt fisk så rent og elegant dandert at det selvsagt står en sushikokk bak kunststykket. Det smaker deretter.

5

Topphem

Henrik Ibsens gate 60C

– Holder de koken går det mot borteseier til svenskene, 0–1 til Skåne.

Det var Byløvenes umiddelbare reaksjon etter å ha møtt nykommeren på Solli Plass og smakt en fryd av en rett, et uslåelig møte mellom røkt ål, syltet pære, kål og sprø løk. Bak stedet står den svenske kjøkkensjefen Simon Weinberg, som også står bak Bokbacka, som sikter mot stjernene i Skovveien. Navnene er hentet fra hjemtraktene i Skåne, Bokbacka er navnet på gården der Weinberg selv vokste opp, og Topphem er navnet på nabogården. I tråd med tidsånden består menyen på Topphem av mindre retter, samt et par deleretter. Restaurantversjonen av Topphem er en mer folkelig avstikker av Bokbacka, hakket mer nedpå og med et lavere prisnivå. Lokalet er en god ramme for et langt måltid i godt selskap med for eksempel krabbe fra Hitra, etterfulgt av sprø svinetacoer med chilimajones, tørket andehjerte revet over kantareller. Alt tilsier at Topphem lett kan trekke folk til Solli plass.

5

Txotx

Trondheimsveien 2

Txotx er siste stikk fra Nevzat Arikan, utelivsgründeren som står bak noen av byens mest populære utesteder, blant dem nyåpnede Nedre Foss. Her har han tatt turen til Baskerland, og kommet tilbake til Oslo og åpnet et sted du kunne ha funnet i gamlebyen i San Sebastian, den kulinariske kystperlen nord i Spania. Stjernen i opplegget er pintxos, enkelt forklart den baskiske varianten av tapas. Munnfullene står til forventningene. Det er ingen nedturer, men håndverk av høy klasse, og alt er godt balansert. Vi nevner i forbifarten blodpølse med blåmuggost, kalvetunge med vaktelegg, pimientos fylt med bacalao. Favorittene fra flere besøk er blekkspruten og pattegriskotelett med selleri og pata negra-smør. Behøver vi si mer?

5

Kverneriet

Kirkeveien 64 b

Henrik Ibsens gate 100

Kverneriet er godt etablert i Majorstuas flotteste restaurantlokaler, og har i løpet av året også etablert en filial i det som må være en av byens kuleste adresse, Henrik Ibsens gate 100 på Solli Plass. Byløvene har igjen testet stedet, og står fast på at brødrene Dörrich driver det som antakelig er Oslos beste burgerspisested på grunn av maten og et konsept som løftes av baratmosfære og imøtekommenhet. Kverneriet er hakket mer folkelig enn hippe burgerbarer som Illegal Burger, Munchies eller Tommi's Burger Joint, og vinner terreng ved å ha en toch av gastropub med amerikansk fortegn og en åpenhet mot verden som bringer inn mexicanske, asiatiske og europeiske smaker. Gå for «The Boss», «Umami», «Tom Yam» eller rett og slett månedens burger, og du vender garantert tilbake!

Flott og fargerikt. Foto: Byløvene

5

Ling Ling By Hakkasan

Stranden 30, Aker Brygge

Verden kom til Oslo og Norge forsommeren 2017 da den smått legendariske restaurantkjeden Hakkasan etablerte seg på Aker Brygge, rettere sagt den litt «frekkere» lillesøsteren Ling Ling som er valgt som første norgesframstøt. Med andre ord et elegant kantonesisk spisested og bar/lounge inspirert av japanske Izakaya-steder der drikken står i høysetet. Tilbakemeldingene på maten har vært varierende etter åpningen, og dette er ikke stedet om du vil ha en intim middag med hviskende stemmer over stearinlysene. Tvert imot, her er det full finansrulle, musikken er skrudd til London-nivå og underholdningsfaktoren består av se og bli sett-faktoren. Ling Ling er det motsatte av lavterskel, men det er hit du skal gå om du vil feire noe, imponere daten eller bare unne deg god, spennende og innbydende mat med en uhørt smaksbombe av en cocktail til. Her er maten tilpasset drinkene, ikke omvendt. Deler av menyene vil være kjent for dem som har vært på Hakkasan, og Ling Ling Journey er selveste kronen på verket, en meny som samler toppheatet av stedets retter til et innhogg på 998 kroner. Vi nevner kun desserten, tindved og eplebavaroisemousse laget til forveksling lik et virkelig eple, et frekt lån fra Heston Blumenthals spektakulære mandarindessert og minst like god.