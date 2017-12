Oslo

Frode Jacobsen, lederen for Oslo Arbeiderparti, åpnet maratonbystyremøtet klokka ti i dag morges. Planen er at det skal vare til ti i morgen kveld. Det får oss til å takke skaperen for at vi andre ikke er politikere. Han åpnet med å rakke ned på Høyres alternative budsjett, og alt er som det skal være.

Du skjønner, det er ikke bare det rødgrønne flertallet som har laget budsjett. For at det skal være mulig å se forskjell på partiene (og for at partiene skal kunne insistere på at hvis bare DERES forslag hadde gått gjennom hadde alt blitt bra, selvsagt), har alle partiene som ikke har makta laget hvert sitt alternative budsjett. «Sånn ville det gått hvis vi fikk bestemme», liksom.

Det er en pussig øvelse selvsagt, hvor mye tid skal man bruke på å lage budsjetter som aldri kommer til å tas i bruk, egentlig? Men uansett er det interessant å se på dem … for da kan vi jo skjønne noe om Oslo-politikken.

Småsummer til alt som er fint

De rødgrønne la fram sitt budsjett for snart to måneder siden. De viktigste tingene der (for de av oss som måtte ha glemt det), var omtrent som følger: De skulle bruke masse penger på investeringer, tomtekjøp og idrettsanlegg. De ville rehabilitere kommunale boliger, bruke penger på skole, og måtte bruke en masse penger på at ikke kollektiv-prisene skulle øke. Så har også de rødgrønne masse ekstra penger, siden de har innført eiendomsskatt, og verdiene på Oslo-eiendommer ser ut til å fyke i været som illegalt importert pangpang på nyttårsaften.

Så, etter noen uker, kom byrådspartiene til enighet med Rødt også. Det måtte de jo, for å få flertall. Resultatet av det ble noen millioner mer til skole, litt penger til sosiale tiltak i kommunale boliger (noe jeg tror vi må forstå som flere gøyale bakgårdsfester på Tøyen), og en masse småsummer på alt som er fint. Deriblant en egen kommunegeolog.

Men i dag er det altså like mye de alternative budsjettene som skal diskuteres.

Høyres, for eksempel. Våre konservative venner har noen interessante forslag i sitt budsjett. De vil for eksempel bygge masse nye ladeplasser for elbil (Jay! Hilsen elbileier uten garasje), og de vil bruke penger på å sponse fritidstilbud for fattige unger (det er jo en klassisk Høyre-øvelse å gi noen penger til de som trenger det mest, i stedet for å sørge for lave priser for alle. Men likevel, vanskelig å være mot!).

Men det som vekker mest oppmerksomhet er kanskje at de vil spare penger på å privatisere … wait for it … Oslo-søpla!



Budsjettbehandling i Oslo Rådhus. Høyres Morten Steenstrup på talerstolen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Et lite dillemma

Jepp, for å spare 50 millioner kroner vil de altså ta oss ut i den deilige situasjonen vi hadde i fjor, da søpla fløyt over hele byen, Veireno tjente masse penger (før de gikk konkurs) og alle var rasende.

I tillegg hører jo følgende lille dilemma med: Om bystyret i et akutt anfall av ideologisk høyredreining akkurat i dag bestemte seg for å privatisere byens renovasjon, så tar jo sånt litt tid. Hvis man skal spare 50 millioner kroner (som altså byrådspartiene mener blir hele ekstrabehovet for 2018), så må man jo privatisere på dagen. Eller, i det minste fra første januar. Så på drøye to uker (hvorav mesteparten er fridager), ser Høyre tilsynelatende for seg å vedta privatisering, lage en helt ny ordning, foreta en anbudsrunde, velge en leverandør, og så få det nye selskapet til å sette i gang fra 1. januar.

På den tida får du knapt filt en nøkkel i Oslo kommune. Langt mindre satt ut et oppdrag verdt hundrevis av millioner kroner. De kan like gjerne vedta å inndra alle byens Monopol-spill og hente pengene derfra.

Høyre vil også kutte ut hele ordninga om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (og sende regninga til østkantens småbarnsforeldre). De vil bygge ny skøytehall på Valle Hovin (Make Hjallis great again!) De vil gjennomføre en masse effektiviseringskutt (i byråkrati og etater og sånt). Og så sparer de en masse penger på å kutte ut eiendomsskatten. Nesten hele, i hvert fall. Noe de rødgrønne på ingen måte holdt seg for gode til å gjøre narr av. Og det skjønner man jo godt. Ansvarlig eller ikke, det er jo artig hvor mange innlegg for eksempel Høyremann Morten Steenstrup har holdt om hvor ulovlig og urettferdig eiendomsskatten er, og da er det jo litt gøy at de faktisk har litt eiendomsskatt igjen i sitt budsjett.

Venter til 1. april

Men det er flere budsjetter! Også Venstre har lagt noen planer som ikke kommer til å bli satt i verk.

De vil for eksempel privatisere to nye sjukehjem (det får de med KrF på), de vil bygge elbil-ladeplasser (sammen med Høyre), de vil ruste opp torg og gater for 100 millioner, de vil gi mer penger til Vega scene, og kanskje viktigst av alt: De vil innføre innskuddspensjon.

Her tenker den oppmerksomme leser kanskje noe sånt som «hahaha, det får de jo ikke til fra første januar!». Og det har du selvfølgelig rett i. Å endre pensjonssystemer er ikke akkurat sånn man gjør i en håndvending. Enkelte vil kanskje si at en og annen fagforening bør få lov til å si sitt først? Altså, om man plutselig bare vedtar en total omveltning av hele pensjonssystemet i Oslo, så har vi generalstreik før Marianne Borgen har hengt opp ordførerkjedet for kvelden.

Men så har altså ikke Venstre tenkt til å snu opp ned på pensjonen for kommune-Oslo sånn på 1-2-3, da. Neida, de skal vente helt til første april.

Men Kristelig Folkeparti, da! De har også et budsjett, selvsagt. Der er det mest iøynefallende at de skal legge ned en god bolk av byens teatervirksomhet. Oslo Nye Teater er nemlig eid av Oslo kommune, og får en veldig stor andel av Oslos kulturpenger. Der er det mye å spare, har åpenbart KrF tenkt.

I samme slengen ryker også dukketeatret på Trikkestallen og Centralteatret. Sistnevnte teater vil, hvis KrF får det som de vil, altså ikke vist et eneste stykke etter at Noahs Ark er ferdigspilt. Høhø.

Reine tryllekunster

Til slutt er det verdt å nevne Fremskrittspartiet. I deres alternativ har de budsjettert med 500 millioner ekstra i skatteinntekter. Og det gikk ikke representantene (råd)hus forbi i dag.

For du lurer kanskje på hvor de skal komme fra, disse nye skatteinntektene? Jo, det skal jeg fortelle deg! Det skal komme av «økt aktivitet i privat sektor etter bortfall av eiendomsskatt».

Altså … Hvis eiendomsskatten forsvinner mener Fremskrittspartiet at det vil utløse så utrolig mye privat initiativ, kreativitet og business at det utløser en halv milliard i nye skatteinntekter!

En kjapp utregning fra byrådsavdelingen for Finans viser også at siden Oslo ikke på langt nær får all skattepenga våre (staten skal ha sitt, og mange bor dessuten uttafor Oslo), så må Oslos befolkning betale 5,6 milliarder mer i skatt. Og alt dette skal altså skje fordi vi slipper et par promille i eiendomsskatt på de dyreste husene i byen.

Frp ble selvsagt presset på dette i bystyremøtet. Og Peter N. Myhre ble pent nødt til å svare for om dette var reine tryllekunster, eller hvordan det egentlig skulle skje …

Og da forklarte Fremskrittsparti-nestoren følgende:

