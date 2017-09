Bruker 15 millioner på åtte skoler som sliter

Oslo

Overskriftene har ikke vært bare positive i det siste. I hvert fall ikke for lærere og elever ved Ulsrud skole på østkanten.

Skyting med luftvåpen mot vindu i skoletiden er denne ukas sak. I sommer har det kommet fram historier om utstrakt narkotikahandel, salg av seksuelle tjenester og vold.

Samtidig sliter Oslos videregående skoler med at folk slutter. Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består skolen i Oslo.

Dette har Oslo-byrådet en plan om å gjøre noe med. Såpass ivrige er de at skolebyråd Tone Tellevik Dahl fikk med seg byrådsleder Raymond Johansen for å møte Dagsavisen på Ulsrud videregående denne uka og fortelle om tiltaksplanen. Ulsrud er blant skolene som får støtte, sammen med sju andre skoler som alle har under 3,5 i karaktersnitt ved inntak.

Krafttak

– Vi foreslår nå et krafttak. Det er aldri for sent å gjøre noe, sier Johansen.

Han og kollega Tellevik Dahl presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen. Men nå er de også nødt til å ta grep på videregående.

– Situasjonen er alvorlig. En av fire fullfører ikke videregående. Veldig mange av dem som dropper ut havner utenfor samfunnet, sier Johansen.

15 millioner

Så planen er som følger: Oslo kommune skal sette av 15 millioner kroner i en pott. Pengene skal åtte videregående skoler i Oslo få bruke til det de selv mener er viktigst, etter at de har gjennomført en såkalt ståstedsanalyse. Til nyttår skal da skolene kunne ansette det de trenger, enten det er miljøarbeidere, psykologer, lærere eller noe annet. Kommunen setter av 15 millioner hvert år i fire år.

– De femten millionene er en investering. Tenk på hva det frafallet koster for samfunnet, sier Raymond Johansen.

– Vi vil styrke laget rundt eleven, sier Tone Tellevik Dahl.

Små klasser

I samme slengen som politikerne presenterer nyheten om tiltakspakka for Dagsavisen, tar de seg tid til å sette seg ned med tillitsvalgt for lærerne og verneombudet på skolen.

– Fjoråret var tøffere enn årene som har vært før, forteller verneombud Eivind Høibø.

– Ulsrud er et veldig bra sted å jobbe, men den lille gruppa tar fokus vekk fra alt det som er bra, sier Annette Antonsen, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

– Men når dere sitter her foran sjefene fra kommunen, hva er det som egentlig skal til for å fikse Ulsrud?

– Jeg ville ønska meg mindre klasser og flere miljøarbeidere, sier Antonsen.

– Å ha små grupper, hvor vi kommer tett på elevene, sier verneombud Høibø.

– Det skjer færre hendelser når man er tett med elevene. Det blir man i mindre klasser.

Elevtall

– Blir det flere lærere per elev framover, Tone Tellevik Dahl?

– Ja. Når vi har brukt 150 millioner kroner ekstra på skole, så forventer jeg at det nytter.

Disse åtte skolene får millionene

Ulsrud

Hellerud

Hersleb

Holtet

Etterstad

Stovner

Bjørnholt

Persbråten

Felles for de åtte videregående skolene som får støtte i tiltakspakken fra kommunen, er at de har et karaktersnitt på under 3,5 ved inntak.

