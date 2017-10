Oslo

Politiet ønsker foreløpig ikke å spekulere i om det er sammenheng mellom branntilløpene 18. oktober, 19. oktober, 23. oktober og senest tirsdag formiddag.

Tirsdagens brann ble raskt slukket av brannvesenet.

– Vi fikk melding klokka 11.24. Alle nødetatene rykket ut, og det viste seg at det brant i et rom i bygget. Brannen ble slukket. Det har vært en del røyk i bygget, men samtlige elever ble evakuert, og ingen ble eksponert for røyk, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth. (NTB)