Brannstiftelser i Oslo – politiet tror ungdomsgjeng står bak

Oslo

Begge brannene som oppsto natt til mandag, er slukket, opplyser operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

De siste nettene har politiet vært i samme område flere ganger, etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

– Vi tror det er samme gjengen som er ute igjen. Det er påfallende at dette skjer tredje natt på rad, på nesten samme sted, sa operasjonslederen rundt klokka 2 natt til mandag.

– Først tente de på noe papir oppå en bil. Kort tid senere fikk vi melding om brann ved en barnehage.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene, men fikk ikke tak i noen av dem.

Natt til søndag ble tre gutter, én på 17 og to på 18 år, pågrepet etter en omfattende politiaksjon. De er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

– Vi vet ikke om det er de samme guttene, eller noen andre i den samme gjengen. Det var flere av dem ute natt til søndag som vi ikke fikk tatt, sier Sylju.

Også natt til lørdag var gjengen ute og herjet. Da var det flere episoder med søppel som ble antent. En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom. (NTB)