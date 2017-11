Oslo

Kadunk, dunk. Så stillhet i seks sekunder. Kadunk-dunk. Så stille igjen. Klokken er fire på natten og det er umulig å sove. Kumlokket ute i gaten bråker rett og slett for mye.

Hver gang en bil kjører over lokket, smeller det til i to kadunk-dunk. Kjenner du deg igjen? På dagtid er det kanskje ikke så lett å skille kumlokket fra alle de andre lydene der ute? Men om natten er det ikke fullt så tett trafikk. Bilene har større avstand mellom seg. Smellet fra hjulet som ruller over et lokk i ubalanse trenger seg fram gjennom byens nattlige evigvarende sus.

Klage

Det er et som bråker i Trondheimsveien drøye hundre meter over Carl Berners plass, for eksempel. Men hvor kan man sende en klage om et slikt bråkete lokk? I utgangspunktet er byens gater Bymiljøetatens ansvar. Men det er drøssevis av kumlokk i byen og ansvaret for dem er delt på mange.

– Det er den som «eier» kummen som har ansvaret for å vedlikeholde dem. Meldes det til Bymiljøetaten og det ikke er vårt ansvar, så sender vi saken videre til dem som eier kummen. Det samme gjør Vann- og avløpsetaten og Sporveien, skriver kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i en epost.

67 i år

Hvert år kommer det inn om lag 200 meldinger om bråkete kumlokk til Bymiljøetaten. Hittil i år er det meldt om 67.

Man kan melde saken på bymelding.no. Det skal være en enkel og rask måte å melde inn saker til Oslo kommune på. Men det er altså ikke Bymiljøetaten som har ansvaret for alle kumlokk i Oslo. Vann- og avløpsetaten har ansvar for de aller fleste, Bymiljøetaten er nummer to. Firkantede kummer er det kabelaktører som Hafslund, Canal Digital, GET og Telenor som har ansvaret for. Kummer i trikketraseer er det i de aller fleste tilfeller Sporveien som har ansvaret for.