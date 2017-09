- Bomskudd fra idrettskretsen

Oslo

Jan Bøhler sitter i styret i Grorud Idrettslag og stusser over svaret fra Oslo Idrettskrets, der det hevdes at for mange idrettslag i Oslo (og i landet) er for ambisiøse. Og at det er grunnen til økte kostnader i idrettslagene.

Jan Bøhler, som sammen med tidligere NIF-leder Ivar Egeberg, foreslo et spleiselag mellom stat, kommune og sponsorer for å øke resssursene i ungdomsidretten, er både overrasket og skuffet over reaksjonen. Svaret fra Oslo-lederne kom etter forslaget om å sette inn økte ressurser i ungdomsidretten for å hindre frafall.

Fikk skapt nye lag

– For å ta mitt idrettslag som eksempel. For fire-fem år siden hadde vi ingen lag på gutte- og juniornivå, nå har vi tre-fire lag på disse alderstrinnene. Det hadde vi ikke fått til uten at vi hadde engasjert utdannede trenere på deltid. Og gjennom dette rekrutterer vi også flere frivillige til støttefunksjoner, sier Jan Bøhler til Dagsavisen.

Han peker på at det samme kunne skjedd med flere andre klubber i Groruddalen, men de mangler ressurser.

- Vi opplevde økt interesse fra spillere som skjønte at her kunne de få utvikling. De var på vei ut av idretten, forteller han.

– Å si at klubbene er for ambisiøse, er et veldig dårlig signal. Den motsatte effekten av dette er at man åpner for privatisering, at kjøpesterke foreldre sender barna sine til klubber som har råd til å etablere såkalte akademier. Det øker klasseskillene. Vi ønsker det motsatte, sier Bøhler.

Flere trenere gir økte kostnader

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, sa dette i Dagsavisen fredag: – Min påstand er at flere betalte trenere ikke vil gjøre idretten billigere. Det vil gjøre den dyrere. Bøhler mener han misforstår forslaget: – Vi vil ha et større spleiselag, sier han.

Han reagerer også på påstanden om at bruk av idrettsanleggene er gratis for klubbene.

- Fotball er blitt helårsidrett, og det er neppe bare oss som brukte omlag 200.000 kroner sist vinter for å holde kunstgressbanene åpne. Dette må også legges på treningsavgiften. Målet vårt er å få kunstgressbane med undervarme, men den investeringen har vi ikke råd til i klubber som Grorud og Holmlia. De finansielle musklene er mye større andre steder i byen, det er bare å foreta en analyse av hvor disse banene ligger. Det er dette økte klasseskillet vi vil til livs, men får tydeligvis liten forståelse for dette, sier han.

Støtte fra trenerforeningen

Teddy Moen leder Trenerforeningen der nærmere 3000 fotballtrenere er medlemmer. Han er begeistret for de tankene Ap-politiker Jan Bøhler og tidligere NIF-topp Ivar Egeberg lanserte om økt satsing i ungdoms­idretten.

Og det er ikke bare fordi det kan gi flere trenere jobb, men han er skeptisk til den økte privatiseringen, særlig innen fotballen, som foregår.

– Vi får ikke ansatt mange nye trenere i ungdomsfotballen over natten, men jeg liker visjonen. Et annet aspekt er at vi også har mange tidligere trenere som har måttet gi seg, som har masse kunnskap og erfaring, som ikke blir utnyttet i dag, sier Teddy Moen til Dagsavisen.

Det er 1800 fotballklubber i Norge og de fleste av dem sliter med å få logistikken til å gå opp. – Jeg mener også at det er mer penger i systemet i dag som kunne vært brukt. Den ballen synes jeg Norges Fotballforbund skal ta, hvordan sluse mer midler ut til aktivitet. Men jeg ville ikke bare prioritert ungdomsfotballen, jeg ville også hatt fokus på bedre trenere i barnefotballen. Akkurat på det punktet er jeg uenig med Egeberg, sier han.

Men han ønsker slike forslag velkommen. – Dette er veldig gode og konkrete forslag som det kan komme noe ut av. Derfor bør det løftes fram, sier Teddy Moen.