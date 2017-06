Bommen på Galgeberg skal bort

Oslo

Av John Trygve Tollefsen og David Stenerud

Trafikken i Strømsveien gjennom Vålerenga har alltid vært et tema. Tidligere var det en av hovedfartsårene gjennom byen i øst, men de siste tiåene har veien vært stengt med en bom ved Galgeberg. Strømsveien er likevel en trafikkert vei. En rekke bussruter går gjennom bommen, og det går mye trakk til bebyggelsen rundt. I tillegg sniker mange biler seg gjennom bommen idet den åpner seg for busser. Det er i dag ikke ulovlig.



I forbindelse prosjektet bilfritt Oslo innføres det nå en rekke tltak for å redusere biltrafikken i hovedstaden. Sentralt i dette er prosjektet Oslopakke 3, som administreres av Vegvesenet, men vedtas politisk. En felles intensjon er å lage bomstasjoner tett til ring 2 rundt hele byen.

Det er bakgrunnen for at et administrativt forslag fra Oslopakke 3 om å fjerne bommen på Galgeberg, og erstatte den med en ordinær bomtasjon («bomsnitt». på fagspråket).

– Helhetlig tanke

– Når du skal innføre nye bommer langs Ring 2, må de ligge tett. Dersom du beholder bommen på Galgeberg som i dag, vil mange snike etter bussen, forklarer sekreariatsleder i Oslopakke 3, Terje Rognlien, overfor Dagsavisen.

Han understreker at det ikke er tatt en endelig beslutning i saken. Forslaget sendes i disse dager ut på høring.

– Bydelene skal delta i en høringsprosess, med frist i høst. Endelig beslutning er ikke forventet før i slutten av året, sier han.

– Men vil ikke en fjerning av bommen føre til mer trafikk?

– Når man ser helheten og det som skal skje rundt, vil man se at det er gjennomtenkt.

Sekretariatslederen kan foreløpig ikke si noe om hvilke andre tiltak som vurderes i Strømsveien.

BU-leder reagerer

– Dette er skolevei for svært mange barn. I Strømsveien, og også i Schweigaards gate hvor jeg bor, er det lange, flate strekk, hvor biler og busser erfaringsmessig ligger langt over fartsgrensen, sier fungerende bydelsutvalgsleder i Gamle Oslo, Viktor Rakov Gjengaar (MDG).

BU-lederen har ikke hørt om planene om å gjenåpne Strømsveien før Dagsavisen forteller ham om det.

Han opplever at det lokalt er bred politisk enighet om å redusere gjennomgangstrafikken, og forteller at trafikken i Strømsveien allerede debatteres heftig i lokalmiljøet.

– Det er vel ikke grunn til å tro at trafikken blir noe mindre om bommen åpnes og erstattes med en bomstasjon?

– Absolutt ikke. Det kan bli kø, men det er jo ikke noe hyggelig det heller. Man har i mange tiår har kjempet for å redusere gjennomgangstrafikken i Strømsveien og Schweigaards gate og at dette forslaget kan virke som et forsøk på å reversere det vi har fått til, sier BU-lederen.

