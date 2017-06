Boikott FIFA og VM

Oslo

Nå har Vålerenga fri noen dager mens landslaget skal gjøre sin greie. Norge kommer neppe til VM i Russland uansett, men strengt tatt burde vi aldri vært med i kvaliken etter min mening. Ikke for 2018, og ikke for 2022.

Neste VM spilles i et gjennomkorrupt land som nylig invaderte sin nabo og annekterte et territorium på størrelse med Hedmark fylke, et land som blander seg inn i valgene til demokratiske stater, et land hvor homofile nå plasseres i konsentrasjonsleire i enkelte regioner, og et land som bygger VM-anlegg med nord-koreansk slavearbeid. Det siste dokumentert av det norske fotballtidsskriftet Josimar.

VM i 2022 spilles i et totalitært, salafistisk oljediktatur som sponser islamistisk terror, og som har bygget det meste av landet sitt på ryggen til fremmedarbeidere som lever under slavelignende forhold. Bare 12 prosent av landets innbyggere har qatarisk statsborgerskap, resten er stort sett fremmedarbeidere. I begge disse landene omkommer det nå arbeidere som jobber på VM-arenaer regelmessig. Hvordan skal vi kunne feire det?

Tildelingen av VM til disse regimene gjøres av skandaliserte FIFA, som sitter på en pengebinge i størrelsesorden 1,5 milliarder dollar, og som tjente nesten seks milliarder dollar i perioden 2011-2014, inklusive VM i Brasil. Ikke dårlig for en non-profit organisasjon.

Høyt oppe i FIFA-systemet sitter norske Kjetil Siem som strategisk rådgiver. Den tidligere sportsjournalisten hadde en god nese for PR da han jobbet i fotballen i Norge og Sør-Afrika, men nå er det dørgende stille fra den frittalende romsdølingen.

Hvem som får VM i 2026 er ikke klart ennå på grunn av skandalene som hjemsøker FIFA, men det samlede budet til Canada, USA og Mexico er storfavoritt. FIFA har alltid ønsket seg et skikkelig gjennombrudd i det amerikanske markedet, og tungvektere som Wal-Mart, AT&T, Bank of America, Chevron og Grupo Bimbo er med på laget. De siste årene har riktig nok FIFA mistet blant annet Emirates, Continental, Sony og Castrol på grunn av skandalene, men hva gjør vel det når Qatar Airways trår til og erstatter Emirates? I tillegg har de hanket inn flere kinesiske giganter, blant annet telefonprodusenten Vivo, elektronikkselskapet Hisense og eiendomsgiganten Wanda Group. Og folk sier politikk og idrett ikke hører sammen? Ikke bli overrasket når Kina tildeles VM i 2030.

Fakta er at svært få i fotballen bryr seg så lenge pengene kommer inn. Mange på grasrota synes sikkert noe bør gjøres, men det er ikke lett for enkeltklubber å bli hørt når man hever stemmen på forbundstinget. Storklubbene vil ha inn så mye penger som mulig.

Fotballen er et hierarki, og Vålerenga har også en plass i denne pyramiden. Det går fra FIFA og UEFA via nasjonale forbund, til de enkelte klubber. Dagens FIFA-president Gianni Infantino ble stemt inn av blant annet Norges Fotballforbund. En skalla sveitser som tok over for den gamle skalla sveitseren. I UEFA sitter den slovenske advokaten Alexander Ceferin, en mann som har svært kort erfaring med fotball. Stemt inn av Norges Fotballforbund. Er du flink og gjør deg bemerket, kan du åke oppover i systemet.

Kjetil Siem gikk fra å være sportsjournalist i Norge til toppen i FIFA via blant annet Vålerenga, NFF og sørafrikansk fotball. Det var sikkert gunstig å være ligadirektør i Sør-Afrika mens de arrangerte VM.

Så hvem skal si ifra at nok er nok? Det får bli supporterne, men det er ikke lett det heller. Sist Russland gjestet Ullevaal ble folk med regnbueflagg bortvist av ivrige sikkerhetsfolk. Det er mulig man må litt ut av komfortsonen sin, men et fungerende demokrati krever opplyste mennesker. Slik er det også i fotballfamilien.

Alle burde prøve å påvirke sin klubb, slik at de kan påvirke forbundet til å ta de rette valgene. Rask med dere bannere på match, rop og la det bli hørt. Også kan man prate med lommeboka ved å droppe turen til Ullevaal på lørdag.

Finn på noe helt annet, eller hvis du er virkelig Enga-punch: Dra og se Brumunddal - Vålerenga 2.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.