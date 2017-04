Blant lasaroner og besteborgere

Oslo

Sitatet over er henta fra boka «Spikern. Historien om et medmenneske», som Simon Flem Devold ga ut i 1989. Et åpent sinn, kjærlighet og store mengder sjølironi prega alle hans skildringer av dragutta. Han la ikke skjul på at han blei konfrontert med egne fordommer og stadig fikk passet sitt påskrevet. Men dragutta både tilga og oppdro ham. Som da han hadde vært ironisk på Spikerns bekostning:

«Jeg venter ikke av deg at du ser gjennom filler og skitt og inn i sjela på folk. Du har ikke den oppdragelsen. Kanskje lærer du, en dag. I mellomtida skal du passe kjeften din bedre», sa Gunnar Svarten.

At kraftsalvene også kunne inneholde mye varme, viser denne overhøvlinga fra samme Gunnar, som mente Simon hadde vært respektløs både mot serveringsdama og Dagfinn med Pipa da han spiste karbonader med fingra:

«Du er ikke alkoholist, Korka. Du er en forbanna tørrlagt fjøsbonne fra Sunnmøre, velsigne deg. Du er ikke lasaron. Du er en helvetes borgerfaen. Og jeg er guhjelpemeg glad i deg, ditt fordømrade julenek du står der».

En annen som ga Simon inn for samme gjerning, var bakgårdssangeren og -forkynneren Karl Rognstad, kalt Sving deg og kjent for mottoet: «Godt hommør, det er Guss program». Han krevde at Simon skulle gjøre bot for syndene sine. Først måtte han be serveringsdama om unnskyldning. Hun tok det med fatning – og latter. Og så måtte han bli med å spille og synge i bakgårdene sammen med Sving deg. En botsgang den habile jazzklarinettisten mer enn gjerne blei med på.

Men først måtte de enes om repertoaret. To–tre sanger var nok. Etter litt diskusjon falt valget på «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn» og «Eg rodde meg ut på seiegrunnen». Men så mente Hjalla Kooperative at de måtte ha en spesialskrevet låt. Simon måtte fram med blyant og papir. Etter kort tid var «Karl Rognstads vise» klar, til melodien «Paa blomsterkledd Bakke sad Hjalmar og kvad».

Så gikk de dit beina styrte dem. De spilte og sang i både kontorgårder og leiegårder, for det som syntes som tomme vinduer, men som åpna seg etter hvert. I tredje vers begynte myntene å dale. Når de tre visene var avlevert, bukka de i alle himmelretninger, takka for seg og for penga. Før de gikk, slo Rognstad ut med begge arma og ropte: «Gud velsigne oss alle! Og hver glad giver!»

Den første dagens fortjeneste blei 21 kroner og 30 øre. Altså 7 kroner og ti øre på hver, konstaterte Rognstad. Kjerka skulle nemlig alltid ha sin del.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Dragutta var også glad i sang og musikk og satte stor pris på at Simon av og til tok en klarinettrudelutt i Basar 2. Noen av gutta var sjøl for kunstnere å regne. I hvert fall i navnet. George Wagner for eksempel. Etter sigende fikk han kallenavnet sitt en gang dragutta blei hanka inn til sjauejobb hos naboen, Den norske opera, med øl som betaling.

Som følge av høyt lønnsinntak sovna George i kulissene. Gjenoppstandelsen skal ha funnet sted idet operasjef Kirsten Flagstad sto på scenen og uttrykte ønsket: «Gid vi hadde ham hos oss her i dag, den gudbenådede komponist Richard Wagner!»

«Titt, titt, her er jeg!» sa den nyss oppvekte dragutten, til allmenn forskrekkelse.

Sannhetsgehalten i historien er i tråd med tradisjonsrik pressepraksis ikke sjekka ihjel.

Også Hjalla Kooperative hadde talenter. Til tross for sitt «ølagte kne», også kalt «lusebeinet», dansa han rett som det var til eget sangakkompagnement:

«Han steppet, han danset, han gjorde disse spesielle småtricks med lua, og behandlet den som om den skulle ha vært – ikke en sixpence, men en silkeskimrende chapeau claque. Og stokken – stokken, menneske! – den svirret og snurret omkring Hjalla Kooperatives langfinger som en jetmotorisert helikopter-rotor. Innimellom kastet han den himmelhøyt i været, kikket ikke etter den en gang, men grep den just i det rette øyeblikk, nettopp idet den skulle til å smelle rett i asfalten.»

Hjallas øvelser gikk ofte ut over torgmadammene, særlig den omfangsrike «fru eggemadam Annersen». Og kan hende likte hun det. I hvert fall kunne det se sånn ut da Hjalla nærmest kollapsa etter en opptreden.

Les også: Lokal verdensberømmelse

Ifølge Simon lå det utallige øvelsestimer bak showet, men det viste seg nå at de lå endeløst langt tilbake i tid. Heldigvis, idet danseren var i ferd med å segne om, fanga fru Annersen ham i sine kjempesterke armer og «kvalte hans sanglige prestasjoner med et hett og vått og altoppsugende kyss». Hjallas bein blei som «gummi arabicum under hennes mektige påtrykk». For Simon framsto denne hendelsen som et bevis på at munn-til-munn-metoden virker.

Korka fikk gitt uttrykk for sine varme følelser og respekt for dragutta ikke bare i skrift, men også da han dro dem med på konsert med Big Chief Jazzband på Venstres hus. Han holdt riktignok på å bli nekta adgang på grunn av antrekket – livkjolen de hadde forært ham – men dragutta gikk god for ham atter en gang. Vel inne blei bandets «musikerkollega fra Ålesund» anmoda om å spille noen låter, og Simon greip anledninga:

«Mine damer og herrer. Jeg kommer ikke hit alene. Jeg har med meg mine aller beste venner, og jeg vil gjerne at de skal komme frem hit og stå like ved oss når vi spiller en melodi, en komposisjon som vi tilegner dem, dragutta på Youngstorget. Mine damer og herrer: ’Dragging Boys’ Blues’!» Deretter fulgte i rask rekkefølge låter kalt «The Wagner Stomp», «Black Gunner», «Peter in the Pot», «Smiles», «Hack in the Heals» og «Cooperating Jack with the Lousy Leg». Da blei mer enn én dragutt «duggvåt i øyekroken».

Før 1980-tallet var omme, var de gamle dragutta døde. Nå også Korka. Heldigvis er minnet om dem fortsatt tilgjengelig mellom bokpermer.