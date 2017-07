Blå holder stengt etter skyteepisoden natt til søndag

Oslo

Natt til søndag ble fire menn skutt utenfor utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo. En 24 år gammel norsk mann er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet. Mannen vil fremstilles for fengsling tidligst mandag eller tirsdag, skriver NTB.

I en pressemelding søndag kveld opplyste politiet at foranledningen til hendelsen så ut til å være at den antatte gjerningsmannen ble bedt om å forlate utestedet.

Mannens forsvarer, Tor Even Gjendem sier til NRK at 24-åringen erkjenner å ha forårsaket grov kroppsskade. Han oppgir at årsaken var at han ble bortvist fra utestedet.

– Han har bekreftet at han ble avvist på stedet og at han i etterkant av det avfyrte noen skudd med vinkling som ikke var egnet til å drepe. Derav har han erkjent straffskyld for grov kroppskade og ikke drapsforsøk, sier Gjendem til VG.

Sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo, Grete Lien Metlid bekrefter overfor NTB at det ikke er snakk om kritiske eller veldig alvorlige skader for verken de to dørvaktene, den ansatte eller gjesten ved Blå som ble truffet av skuddene.

I tillegg til disse forteller hun at politiet også har vært i kontakt med to kvinner som kan ha fått lettere skader av kulene som har sprettet tilbake.

Tre av de skadde mennene skal være i 20-årene, mens den fjerde i 30-årene.

Straffedømt

VG skriver at den siktede 24-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere. Ifølge tidligere dommer begynte han å ruse seg som 13-åring. Han sitter i ettermiddag i avhør hos politiet.

– Jeg har ingen kommentar på stående fot, det er svært tidlig i etterforskningen, sier forsvarer Stian Mæland til VG.

De første meldingene gikk ut på at skytingen skjedde inne på Blå. Senere ble det bekreftet at episoden skjedde utendørs, i mellomgangen mellom Blå og Ingensteds.

Innsatsleder Hanne Nordve sier til Aftenposten at det at det ble avfyrt flere skudd i inngangspartiet. Det er usikkert nøyaktig hvor mange skudd som ble avfyrt.

Holder stengt

Utestedet Blå skriver på Facebook at de vil holde stengt et par dager for å ta vare på de ansatte.

«I dag er en tung dag for oss på Blå. Våre tanker og medfølelse går i dag til de involverte», opplyser utestedet.