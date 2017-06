Bislett-Hoen fikk rekorden han ønsket seg

Oslo

Av Stian Grythaugen og Egil Sæther

BISLETT: Et stjernespekket felt av høydehoppere var på plass på Bislett torsdag. Før start var stevnedirektør Steinar Hoen tydelig på at målet var å forbedre Bislett-rekorden han selv aldri klarte å slå.

Den tilhørte den cubanske verdensrekordholderen Javier Sotomayor og stammet fra 1989. Rekorden lød på 2,37. Bislett-sjef Hoen gjorde gjentatte forsøk på å slette den som aktiv, uten å lykkes.

I andre forsøk svingte imidlertid Mutaz Essa Barshim fra Qatar seg over 2.38 torsdag. En jublende glad Steinar Hoen var raskt framme for å gratulere med en bjørneklem.

Barshim hadde selv årsbeste i verden på 2,37 før torsdagens Bislett-stevne og forbedret det resultatet med én centimeter. 25-åringens personlige rekord er samtidig så sterk som 2,43.

– Jeg håper virkelig at noen av dere vil komme nær rekorden jeg forsøkte å slå seks ganger på Bislett. Jeg klarte det nesten tre ganger, sa Hoen før stevnet – og tilføyde:

– Personlig skulle jeg gjerne ha "drept" denne rekorden. Jeg håper virkelig noen av dere tar den. Dette begynner å bli personlig.

Han fikk det som han ville.

Ukrainske Bohdan Bondarenko ble andremann i høydekonkurransen med 2,29.

Nær norsk rekord

Uten missen over den siste hekken ville Isabelle Pedersen (25) satt ny norsk rekord på 100 meter hekk.

Selv med missen ble det 12,75 og personlig rekord, kun ett fattig hundredel bak Christina Vukicevics norske rekord satt i 2009.

Etter en pangstart der hun la alle bak seg, så ledet jenta fra Bergen i nesten 90 av de hundre meterne i godværet i Norges hovedstad.

Rett etterpå var Isabelle skuffet. Litt etter litt kom den velkjente optimismen tilbake.

25-åringen overrasket alle med kanonstarten.

– Jeg visste at hun tyske er veldig god i starten, så var det litt sånn: Hvor ble du av liksom? OK, greit. Det var slik treneren sa på forhånd da jeg spurte på om hva jeg skulle fokusere på. Så lenge du gjør utfører det du skal, så blir du fornøyd med tiden din. Og det var helt riktig. Det var kjempebra til hekk nummer ni, og så ble det litt for tett inn mot den siste. Den siste passeringen var slett ikke godkjent.

Ny sjanse

Isabelle Pedersen har senket sin egen personlige rekord tre ganger allerede denne sesongen. Det blir en ny sjanse i finske Vasa om én uke.

– Når jeg løper et 12,75-løp med dette, så blir dette veldig spennende i europacupen om én uke.

– Hva tenker du da du lå der på bakken og skjønte at du var ett hundredel bak norgesrekorden?

– Du har et øyeblikk der du skjønner at du er ett hundredel bak. Det er ingen ting for et vanlig menneske. Det er så lite at det bare er ”æsj”. Da var det litt kjipt og trist, men så går det over. Hvis dette er tiden med et slik løp, så tenker du hva kan bli det neste. Jeg er ikke 100 prosent fornøyd ennå, og det er litt godt å vite.

Energi

Pedersen var høyt oppe og full av energi etter løpet. Det var mange som ville ha en bit av henne. Det tok 40 minutter før hun var klar for å snakke med den skrivende pressen.

– Jeg synes at det er kjempegøy, for du må ta med det positive. Jeg vet at om jeg klarer å holde rytmen hele veien, så kan dette gå fortere. Du blir glad for at du vet at det er mer som kommer.

Spøkelse

– Det er ikke slik at den norske rekorden til Vukicevic er blitt et spøkelse for deg?

– Nei, det er det ikke. Det er ikke noe jeg fokuserer på. Jeg fokuserer på at jeg skal ut og løpe. I dag var jeg overrasket over at jeg var så mye foran. Det kan også godt være grunnen til at jeg ikke klarte den siste hekken. Men det er bedre å gjøre det her enn under en semifinale eller finale i et EM eller VM, sa Pedersen.

Hynne fikk stang ut

For et entusiastisk VM-publikum var Hedda Hynne fem små hundredeler fra å klare VM-kravet på 800 meter.

Landslagsløperen fra Skien stormet i mål til tiden 2.01,05. Med det var hun et godt stykke bak vinneren, sørafrikanske Caster Semenya.

Tiden var samtidig kun 11 hundredeler bak hennes egen personlige rekord på distansen.

– Jeg er fornøyd med veldig mye. Jeg kjenner at jeg er på gang, og at det virkelig begynner å rulle nå. Dette er de første gode svarene jeg har fått med hensyn til det, og jeg vet at jeg har flere løp foran meg, sa Hynne til TA etter målgang.

– Det var kjempegøy å løpe her i dag. Jeg skulle gjerne gitt publikum VM-kravet, men jeg er veldig nær både det og personlig rekord, tilføyde hun.

VM-kravet på 2.01,00 har hun jaktet på i lengre tid. På Bislett ble det stang ut. (NTB)

Bislett Games i friidrett torsdag, Diamond League-stevne (5 av 12):

Menn, 100 m:

1) André De Grasse, Canada 10,01, 2) Chijindu Ujah, Storbritannia 10,02, 3) Ben Youseff Meite, Elfenbenskysten 10,03.

400 m:

1) Baboloki Thebe, Botswana 44,95, 2) Matthew Hudson-Smith, Storbritannia 45,16, 3) Pavel Maslak, Tsjekkia 45,52.

Norsk: 8) Mauritz Kåshagen 47,16.

1500 m (DL):

1) Jake Wightman, Stobritannia 3.34,17, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 3.34,30, 3) Marcin Lewandowski, Polen 3.34,60

Norsk: 4) Filip Ingebrigtsen, Norge 3.36,74.

1 engelsk mil (U20):

1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.56,29, 2) Hicham Akankam, Marokko 3.57,66, 3) Abdelkarim Ben Zahra, Marokko 3.58,58.

Øvrige norske: 5) Thomas Jefferson Byrkeland 4.00,87, 7) Henrik Irgens 4.07,25, 9) Sondre Juven 4.08,84, 10) Fredrik Sandvik 4.13,67.

400 m hekk (DL):

1) Karsten Warholm, Norge 48,25 (n.rek.), 2) Yasmani Copello, Tyrkia 48,44, 3) Thomas Barr, Irland 48,95,

Høyde (DL):

1) Mutaz Essa Barshim, Qatar 2,38, 2) Bogdan Bondarenko, Ukraina 2,29, 3) Derek Drouin, Canada 2,25.

Diskos (DL):

1) Daniel Ståhl, Sverige 68,06, 2) Fredrik Dacres, Jamaica 67,10, 3) Philip Milanov, Belgia 66,39.

Norsk: Sven Martin Skagestad 63,21.

Kvinner, 200 m (DL):

1) Murielle Ahoure, Elfenbenskysten 22,74, 3) Simone Facey, Jamaica 22,77, 3) Gina Luckenkemper, Tyskland 23,04.

800 m (DL):

1) Caster Semenya, Sør-Afrika 1.57,59, 2) Francine Niyonsba, Burundi 1.58,18, 3) Margaret Nyairera, Kenya 1.59,17.

Norsk: 9) Hedda Hynne 2.01,05.

100 m hekk (DL):

1) Pamela Dutkiewicz, Tyskland 12,61, 2) Kristi Castlin, USA 12,75, 3) Isabelle Pedersen, Norge 12,75.

3000 m hinder (DL):

1) Norah Jeruto, Kenya 9.17,27, 2) Sofia Assefa, Etiopia 9.17,24, 3) Fabienne Schlumpf, Sveits 9.21,65.

Lengde (DL):

1) Tianna Bartoletta, USA 6,79, 2) Darija Klisjna, uavhengige utøvere 6,65, 3) Claudia Rath, Tyskland 6,63.

Norsk: 8) Nadia Assa 6,38.

Stav (DL):

1) Yarisley Silva, Cuba 4,81, 2) Anzjelika Sidorova, uavhengige utøvere 4,75, 3) Lisa Ryzih, Tyskland 4,65.

Diskos (DL):

1) Sandra Perkovic, Kroatia 66,79, 2) Yaimi Perez, Cuba 66,24, 3) Denia Caballero, Cuba 63,29.