Betyr denne setningen farvel til Politihøgskolen?

Oslo

– Det dukket plutselig opp i den innstillingen vi skal behandle i kveld. De vil understreke at skolen skal flytte ut av Oslo!

Jan Bøhler er sint. Arbeiderpartiets knallharde Oslo-representant mener høyresida er i ferd med å hoppe bukk over sin egen utredning. I innstillingen til kveldens budsjettbehandling står det nemlig følgende: «Disse medlemmer understreker at en ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo». Med «disse medlemmer» menes Høyre og Fremskrittspartiet.

Det er i og for seg ikke splitter nytt at de mener det. I våres ble Høyre, Frp og Venstre enige om et forlik om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. I den sammenheng ble Politihøgskolen nevnt. Men det sto bare at det skulle "settes i gang en utredning", og det sto ikke at den skulle ut av byen.

Siden det har praktisk talt enhver Oslopolitiker med pust igjen, inkludert Høyres Eirik Lae Solberg, Venstres Ola Elvestuen og KrFs Hans Olav Syversen, insistert på at de jobber for å beholde Politihøgskolen i Oslo.

Men utredningen er bare så smått i gang. Fra 1. januar skal den starte for alvor. Så når Høyre og Frp allerede nå slår fast at de vil flytte skolen, ja da blir Jan Bøhler sjokkert.

– De konkluderer nå i innstillingen til Stortinget. Jeg ble veldig sjokka over det. Det er provoserende for Oslo, sier Bøhler.

Men betyr det noe? Hva som står i en mindretallsinnstilling til Stortinget i en budsjettbehandling som strengt tatt ikke har så mye med flytting å gjøre?

– Det er en innstilling. Det vil jo bli en endelig behandling seinere, men da er de jo bundet opp. Mens hvis et flertall er mot flytting, så vil de jo få en korreks av STortinget. Da blir det slått tilbake. Hvis andre partier støtter dette, eller ikke sier noe, da vil det være et skritt på veien om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo, sier Jan Bøhler.

Ikke endelig avklart

Best å ringe Nicolai Astrup. Han er nemlig i en deilig dobbeltrolle, som både leder for Oslo Høyre og leder for Finanskomiteen på Stortinget. Man kan vel si med en viss sikkerhet at han trekkes i begge retninger her.

– Dette er en del av den enigheten med Venstre, begynner Astrup, men påpeker at han ikke har deltatt i denne behandlingen.

– Det er ikke endelig avklart om den skal flyttes, jeg oppfatter at en beslutning må fattes av regjeringen, sier han.

– Men ... i denne merknaden, så sier jo dere at den skal flyttes?

– Oslo Høyre mener at Politihøgskolen gjerne kan flytte fra Majorstuen. Men vårt primærstandpunkt er at den skal ligge i Oslo, og gjerne i Groruddalen. Jeg har fått opplyst at den endelige beslutningen ikke er fattet, sier Astrup.

Videre spørsmål henviser han til Peter Christian Frølich, som er andre nestleder i Justiskomiteen og dermed enda litt bedre orientert.

– Det er jo blåst litt ut av proporsjoner, sier Frølich.

– Det er mange som her tror at man har fattet en avgjørelse.

– Øhh, har man ikke det da?

– Politihøgskolen er blant de institusjonene som man nå vurderer utflyttet. Dette må leses som et politisk signal om at man ønsker å flytte statlige institusjoner ut av Oslo, herunder Politihøgskolen, sier han.

– Det er selvfølgelig ikke skrevet i stein. Dersom departementets utredning kommer fram til at det er sterkt tilrådelig å holde på dagens struktur, så blir det annerledes, sier han.

– Ahh. Så ingenting er bestemt?

– Dette må mer ses på som en politisk retningsangivelse. Det må ikke leses for bokstavelig, legger han til.

Forøvrig spår Frølich at vi ikke kan vente noen avgjørelse i spørsmålet før i 2019.

Upresist

Ok, like greit å ringe videre. Venstre, partiet som snart skal bli regjeringspartner, har en Oslokandidat som heter Ola Elvestuen, og sist ble observert på forsida av Akers Avis, hvor han proklamerte sin fasthet og forklarte at han ville kjempe for å beholde Politihøgskolen i byen. Han mener mindretallsmerknaden ikke helt treffer.

– Den er ikke presis om den enigheten vi har inngått, sier han.

– Enigheten sier at vi skal se på andre lokaliseringer enn Majorstua. Men det innbefatter andre i Oslo.

Elvestuen sitter ikke i Justiskomiteen (det gjør ingen andre i Venstre heller, sånn er livet som lite parti), så han kjente ikke til merknaden før den var festet til dokumentet. Han sier til Dagsavisen at han nå har vært i kontakt med Høyre og Fremskrittspartiet, så det ikke skal være noen tvil om hvordan man tolker enigheten deres fra tidligere i år.

– Den gjelder fortsatt. Denne mindretallsmerknaden endrer ikke på det, sier han.

Forøvrig understreker han at merknaden ikke har noe flertall bak seg.

– Dette er ikke noe styringssignal, sier han.

– Og du er fortsatt mot, sant?

– Vi har jobbet for å se på Politihøgskolen i Groruddalen. Da får du en bedre og nyere skole, som også kan gi en funksjon i Groruddalen som går langt ut over det å være skole. Det har Oslo Venstre og jeg gått inn for i mange år, sier han.

– Men denne merknaden, den er helt uten betydning?

– Ja, det er en mindretallsmerknad. Men den er en påminnelse om at vi alltid må følge godt med, sier han.

SMS fra KrF

Men også Kristelig Folkeparti må tas med i regnestykket når det skal gjøres opp på Stortinget.

Og selv om alle politikere er overarbeida mandag i budsjettuka, rakk KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad å svare på et par spørsmål på melding:

– Hei! Dette er vel bare merknader, og KrF har ikke tatt stilling til saken, skriver han.

Ropstad understreker at Politihøgskolen trenger nye lokaler og at KrF har vært opptatt av å bygge en ny skole.

– Vi har også et utgangspunkt om å flytte ut arbeidsplasser der dette er mulig, skriver han.

Men før jeg forlater dere helt i dag, la meg avslutte denne lille gravejobben med følgende sitat fra Høyres Peter Christian Frølich:

– Dette er en lokaliseringssak. Da er det plutselig ikke ni partier på Stortinget. Da har du 19 fylker.

(Og, bare så du veit det: Oslo er bare ett av dem.)