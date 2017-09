Oslo

– Greia er at jeg har hatt et kallenavn helt siden ungdomsskolen. Jeg heter Svoren til etternavn, så jeg ble kalt Baconsvoren. Jeg satt på mobilen akkurat da det ble mulig å søke, og jeg kunne ikke la sjansen gå fra meg, forteller Mathias Svoren. I likhet med flere tusen andre nordmenn har han søkt om å registere personlige bilskilter siden det ble mulig 15. juni i år.

Nå kan alle som er over 18 år og er eier av en bil uten andre medeiere søke om rettighetene til et personlig bilskilt. Moroa er enkel, men ikke billig: bileierne som kan imponere med skilter som «JEDI», «LOL» og «RUDEBOY», måtte punge ut med 9000 kroner. Svoren innrømmer at han brukte feriepengene sine på «BACON»-skiltet.

«BACON» søker «EGG»

– Jeg bestilte uten å tenke på kostnadene. Det ble dritdyrt, men jeg kunne ikke la noen andre få muligheten, sier Svoren. Han tror «BACON» raskt hadde blitt kjøpt av noen andre, men venter i spenning på å finne den perfekte frokostmatchen.

– Jeg gleder meg til å finne noen med «EGG». Vi kan råne rundt sammen.

Pågangen har vært stor, og Statens vegvesen hadde fått inn 16 787 søknader fordelt på 9 987 unike søkere i begynnelsen av uka. Allerede er 1720 skilt betalt for og knyttet til et kjøretøy. I Oslo kan du blant annet se etter «FELGEN», «TRØNDER», «GOODDOG», «BOWIE», «OSLOVE», «WHISKY», «HACKER», «DUERBAK», «ODDCAR», «FRIHET» og «CHARTER».

Kan ikke kjøre som en gris

Selv om det er mest moro med «BACON»-skiltet, merker Svoren at det er flere som kjører litt vel nære bilen hans for å ta bilder. Det mener han kan være trafikkfarlig.

– Man har et visst ansvar når man kjører med personlige bilskilt. Folk legger merke til det hvis du kjører som en gris.

– Var det verdt 9000 kroner?

– Akkurat der og da var det verdt det, etterpå var regninga litt tyngre. Men det splittes jo opp på ti år, og det er fantastisk at pengene går til trafikksikring, sier han.

Svoren ser frem til å glede seg over skiltene i ti år fremover. Ikke minst er han helt sikker på at han kan han stå inne for ordet han har valgt å pryde bilen sin med.

– Jeg er veldig glad i bacon! Jeg har alltid bacon fra Sverige i fryseren, for å si det sånn.