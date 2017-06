Ber bystyret slette gjeld

Oslo

Et samlet bydelsutvalg (BU) i Bydel Søndre Nordstrand ber bystyret om å slette bydelens gjeld på 46 millioner kroner. Gjeld de har fått fordi bydelen gjennom flere år har vært underfinansiert. Arbeiderpartiet har rent flertall i bydelen, og var i utgangspunktet imot å be bystyret om å slette gjelden.

– De tok en timeout midt under bydelsutvalgsmøtet torsdag, og da de kom tilbake hadde de skiftet mening, sier Rødts Trude Koksvik Nilsen til Dagsavisen.

Rødt fremmet forslaget om gjeldssletting, og fikk enstemmig tilslutning til dette i BU.

– Jeg er glad for det enstemmige vedtaket og at Ap snudde, sier hun.

Leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, sa til Dagsavisen i forrige uke at bydelen selv må dekke underskuddene sine. I BU går Ap imot Ap sentralt i Oslo.

– Av hensyn til innbyggerne valgte vi å gå inn for Rødts forslag, sier BU-medlem Knut Elvatun (Ap) til Dagsavisen.

BU-medlem Lillian Bredal Eriksen (MDG) sier det nå er opp til MDG i byrådet å vurdere hvordan de vil forholde seg til BU-vedtaket videre.

– De vet vårt standpunkt, og vi håper at de forstår at det er viktig å gi bydelen et løft, og muligheten til å starte på nytt, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper å få med bystyret på forslaget.

– Når alle politikerne nå sier de vil løfte Søndre Nordstrand, er det første vi må gjøre å slette gjelda deres. Vedtaket fra BU gir oss veldig god drahjelp i forhandlingene vi nå skal i med byrådspartiene. Jeg har god tro på at vi får med oss Ap, SV og MDG på dette, sier Moxnes til Dagsavisen.

