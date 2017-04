Begge vil utfordre VIF – om noen år

Oslo

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid - Lyn oser nostalgi fra 60-tallet. Torsdag kveld møtes de i cupen på Nordre Åsen. Omtrent like fattige. Og med omtrent like langsomme planer om å klatre i norsk fotball igjen,

Skeid hadde invitert Lyns sportslige ledelse til høyttenkning om fortid og nåtid denne uka. Lyns trener Thomas Andre Ødegaard og sportssjef Rolf Magne Walstad takket ja til møtet med Tom Nordlie, Morten Berre og gamle helter før de alle måtte ut på feltet og trene sine håpefulle.

Ingen av dagens spillere var født sist gang en av disse klubbene løftet kongepokalen på Ullevaal. Det skjedde i 1974 etter finalen Skeid - Viking (3-1). Men noen av spillerne kan kanskje huske at Lyn var tapende cupfinalist så sent som i 2004 (tap for Brann).

Opprykk viktigst

I klubbhuset på Nordre Åsen ventet blant andre Andreas Morisbak, vinner av The Double fra 1968 da Lyn senere kjempet jevnt med Barcelona i Europacupen og Skeids Bjørn Skjønsberg, målscorer fra den omtalte cupfinalen i 1974.

Det er ikke der disse to klubbene befinner seg nå...

Nå gleder Thomas Andre Ødegaard seg til å utvikle Lyn og ta steg for steg.

– Lyn skal skynde seg langsomt, sier Lyns nye trener, som har kommet fra Strømsgodset for å gjenreise en av Oslos gamle storheter. Laget ble kneblet i 3. divisjon i fjor da de ikke kunne rykke opp på grunn av serieendringen. Men det kan de i år. De vant divisjonen med 15 poeng i fjor. Så enkelt blir det ikke i år etter at også 3. divisjon er betydelig spisset.

Verdifull test

– Og det er selvsagt årets viktigste prosjekt. Men vi får en verdifull test på hvor vi står mot Skeid, som har vært gode i åpningen. Jeg så annenomgangen da de slo VIF2 mandag, sier Ødegaard til Dagsavisen.

For samme kveld skulle Lyn spille seriekamp borte mot Raufoss 2, men den kampen ble avlyst på grunn av for mye snø på taket i hallen på Raufoss.

– Derfor har vi bare en test bak oss, 3-1 seieren over Tynset i serieåpningen på Bislett, sier Ødegaard.

Ødegaard har fortid i Lyn som keeper da han sto i Lyn-målet i det som nesten var deres siste storhetstid. Da han var der i 2004 til 2006 kjempet de om seriegull. Dette var årene da over 20.000 kom for å se derbyene mot Vålerenga. . Og faren hans har spilt for Skeid. Så dette er to klubber også han har et visst nostalgisk forhold til.

Åtte gull hver

Lyn og Skeid har åtte cupgull hver og er definert som to av norsk fotballs storheter. Men det begynner å bli lenge siden.

Begge er interessert i å fylle det store ledige rommet bak Vålerenga i Oslos toppfotball, men begge er nesten like fattige. Skeid har med sine 2,5 millioner det minste budsjettet i 2. divisjon sammen med nabo Kjelsås. Men de er en divisjon nærmere enn Lyn.

– Vi har nok noen hundre tusen mer i 3. divisjon, men det skyldes det gode arbeidet fra Bastionen, sier Rolf Magne Walstad.

Torsdagens vinner kan få en attraktiv motstander og tjene litt penger på en 2. runde-kamp.

Steg for steg

Når utfordrer de VIF? Det kan ingen svare på.

For Tom Nordlie handler det om å se en utvikling, så får konsekvensene av det eventuelt komme.

– Det fascinerende med å trene spillere på dette nivået er at alle er lærevillige og sultne. Da er det mye morsommere å være trener også, sier Nordlie, som finregner på snittalderen i Skeids stall. Den nærmer seg 20 blank.

– Hadde vi snudd tallene til Morten Berre fra 42 til 24 hadde vi vært der, sier Nordlie, som presenterte seg for de eldre herrene i lokalet ved å fortelle hvilke klubber han ikke hadde trent.

– Jeg er enig. Overgangen fra Strømsgodset er i så måte stor. I eliteserien anser mange seg som ferdig utlært, sier han.

Legenden

Andreas Morisbak er en av Lyns klassiske legender. Når man har hatt Barcelona på gaffelen i Europacupen (2-2 og 2-3, begge spilt på Nou Camp fordi det var vinter og ingen undervarme på Ullevaal) har man noen historier få andre har i norsk fotball.

I den avgjørende kampen i Barceloa ledet Lyn 2-0 med ti minutter igjen å spille.

– Så sprakk det. Og så sprakk det påfølgende sesong også. I 1969 rykket vi ned etter å ha tatt The Double sesongen før. Slikt kan skje i fotball, sier han.

Begge Skeids trenere har cupmesterskap. Tom Nordlie som Lillestrøm-trener i 2007 og Morten Berre med Vålerenga i 2008. Men verken Lyn eller Skeid har planlagt noen Ullevaal-opptreden i 2017.

– Vi vet vi kan true topplag på vårt beste, så har vi den evnen å senke oss ned til motstanderens nivå uansett hvor svake de er, sier Tom Nordlie.

– Vi ser muligheten for noen ekstra inntekter med hjemmekamp i 2. runde, der er vel våre ambisjoner, sier Thomas Andre Ødegaard.

Lyn har overtaket

Begge klubber har åtte cupmesterskap hver, men internt har de ytterst sjelden møttes. Kun tre ganger etter at radioapparatene ble vanlig i norske hjem.

Skeids eneste seier (5-0) kom i 1963 da de senere vant cupmesterskapet. Sist de møttes i 2014, vant Lyn ganske enkelt på Bislett.

– Skeid og Lyn var egentlig mest gode kollegaer på 60-tallet. Det var Vålerenga som var den store rivalen. Og nå er de dessverre altfor alene på Oslotoppen av norsk fotball, sier Andreas Morisbak, som i mange år senere jobbet som trenerutvikler i Norges Fotballforbund.

– Det er mye positivt å si om alle klubbene i Oslo, men vi merker jo når vi er ute at Skeid fortsatt er et merkenavn. Slik er det jo med Lyn også. Vi merker på motstandere at det er litt ekstra stas å slå oss, sier Tom Nordlie, som skal ut i sitt andre Osloderby på fire dager. Mandagens seier over Vålerengas 2. lag var en solid opptakt. Onsdag kveld er han på Gran og ser Vålerengas beste menn som ekspertkommentator for NRK.

FAKTA

Skeid og Lyn har åtte cupmesterskap hver. Disse årene kom de:

SKEID: 1947, 1954, 1955, 1956, 1958, 1963, 1965, 1974

LYN: 1908, 1909, 1910, 1911, 1945, 1946, 1967, 1968.

I dag spiller Skeid i 2. divisjon: Resultater: 1-0 over Nybergsund/Trysil (b), 2-0 over VIF2 (h).

Lyn i 3. divisjon: Resultat: 1-0 over Tynset (h).