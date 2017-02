Barnekrangel i lekegrinda

Oslo

Trodde du det bare skulle være fotball på den nye stadion Vålerenga bygger? Nei da, det skal også drives både videregående skole og barnehage på Vålerengas kommende lekegrind.

Men hvor stor skal barnehagen være? Det er Vålerenga og Plan- og bygningsetaten uenige om.

Vålerenga vil nemlig bygge en stor barnehage på åtte avdelinger. Dette har de fått bystyrets støtte til. Men Plan- og bygningsetaten har satt ned foten og gitt tillatelse til bare fire.

– Videre framdrift rundt barnehagen har blitt svært kritisk for Vålerenga Kultur og Idrettspark nå, skriver styreleder Åge Petter Christensen i et notat til byrådet.

Christensen er styreleder i Vålerenga Kultur og Idrettspark, som altså er det offisielle navnet på den nye stadion.

Notatet han leverte til byrådet for noen uker siden viser at Vålerenga er svært bekymret for signalene Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt. «PBE gir positive signaler til maksimalt 4 avdelinger», skriver han i notatet. «En barnehage på 4 avdelinger gir både VKIP og Ulna en stor utfordring i forhold til bærekraftig grunnlag.»

Ikke farlig

Når vi ringer daglig leder av Vålerenga kultur og idrettspark, Stig-Ove Sandnes, er han mildere enn kollegaen.

– Vi har hatt prosessmøter, og da har vi jo for så vidt blitt kjent med at det vil bli en diskusjon om det vil bli fire eller åtte avdelinger, sier han.

– Det er ikke noe skummelt eller farlig med det, sånn er jo denne verdenen, sier han.

Vålerenga har akkurat offentliggjort planen for torget foran stadion. Hoveddelen av torget (som vist på tegningen over) skal brukes til uteområde for barnehagen på dagtid, mens området skal være åpent for alle på kampdagene.

– Barnelek på dagen, øldrikking i helgene?

– Barnefamilier er en viktig målgruppe for oss også på kampdag. Da planlegger vi at det blir et fantastisk område å tilby barnefamiliene også før kamp, sier han.

– Både mammaer og pappaer og unger og supportere, her skal vi få til noe sammen, sier Sandnes.

– Men hvis dere ikke får lov til å bygge åtte avdelinger da?

– Da må vi begynne litt på nytt igjen ut ifra de planene vi har hatt. Dette er jo et stort prosjekt og det er viktig at vi greier å få en god økonomi i alt.

– Sånn er reglene, vi forholder oss til det, sier han.

Vil ha mer enn fire

Fra politisk hold er de langt mer positive til det store barnehageprosjektet:

– Vi må ikke komme i en posisjon der vi får færre barnehageplasser i området, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

– Jeg håper man kommer til en løsning som inneholder fler enn fire avdelinger, sier byråden for oppvekst og kunnskap.

Plan- og bygningsetaten har nå saken til behandling.

– Vi har gitt tilbakemelding at det kan bli vanskelig å få innpasset en barnehage med mange avdelinger i stadion, spesielt på grunn av manglende uteareal, uttaler avdelingsdirektør Andreas Vaa Bergmann i Plan og bygg i en e-post til Dagsavisen.

– Vi mottok søknaden 7. februar, og er i gang med å saksbehandle den, og kan ikke enda fortelle om hva utfallet av det vil bli, skriver han også.