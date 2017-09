Ba om eget møte

Oslo

Møtet vil bli gjennomført den første uken etter høstferien, opplyser skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til NTB.

Invitert til møte

Hun forteller at hun selv har invitert kunnskapsministeren til et møte på Stovner etter at hun leste i Dagsavisen at hun som skoleeier ikke var invitert til møtet.

– Jeg synes det er flott at han engasjerer seg i Oslo-skolen, men jeg reagerer kanskje litt på at det er denne alvorlige hendelsen på Stovner som utløser en så kraftig reaksjon. Det virker som litt overtenning fra en fersk minister, sier Tellevik Dahl.

– Derfor hadde jeg behov for å invitere ham til Stovner for å vise ham det hele og fulle bildet, og hvor bra det er å være elev på Stovner. Elevene på skolen rapporterer tross alt på snittet eller over snittet i Elevundersøkelsen at de trives, opplever mestring og har god motivasjon. Det er hovedbildet, og så skal vi også ta på alvor at Stovner har enkelte elever som trenger flere voksne rundt seg til å håndtere det som kanskje går utover elevrollen. Mange har med seg bagasje når de går hjemmefra og tar det med inn skoleporten, sier Tellevik Dahl.

– Jeg skjønner ikke hva byråden mener, sier Asheim, som opplyser at departementet torsdag har vært i kontakt med byrådens folk for å finne et tidspunkt for møtet.

– Det er selvfølgelig viktig at hun er med på det, og derfor tar vi det etter høstferien, sier han.

– Markeringsbehov

Utdanningspolitisk talsmann for Ap på Stortinget, Martin Henriksen, kaller utspillet fra kunnskapsministeren «en ny og spesiell praksis»:

– Det er en ny praksis dersom kunnskapsministeren skal innkalle til møte hver gang det oppstår en alvorlig situasjon på en skole, enten det er mobbing eller voldsepisoder. Det kommer selvsagt aldri til å skje, derfor er jeg redd for at dette først og fremst er en markering av statsråden. Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.

– Egentlig burde Høyre hatt møte med seg selv for ti år siden og ta oppgjør med sin egen politikk for stykkprisfinansiering og markedsretting som har lagt grunnlaget for de mange sosiale utfordringene og den todelingen i Oslo-skolen som vi ser nå, sier Henriksen.

Vil avvikle stykkprisordningen

Tellevik Dahl mener stykkprisfinansieringen i Oslo har ført til at flere skoler ikke har hatt nok ressurser til å håndtere elever med utfordringer. Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle ordningen og håper å ha en ny modell på plass til skolestart i 2019.

– Vi vil innføre et nytt system der vi belønner skoler som har elever med litt bagasje, nettopp for å sikre at laget blir sterkt nok rundt lærerne og at skolen kan møte ungdommene som hele mennesker, ikke bare elever, sier Tellevik Dahl.

Byrådet har satt av 60 millioner de neste fire årene til åtte videregående skoler i Oslo som anses som særlig utsatte.

Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten i Oslo kommune sier Stovner fikk 11,2 millioner kroner ut over stykkprisfinansieringen i 2016 og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017. Ingen andre skoler har fått like mye ekstra penger. (NTB)