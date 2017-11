Oslo

Det har vært mye støy i Vålerenga etter at både Christian Grindheim og Herman Stengel forsvant ut av troppen mandag.

Tung mandag

– Ja, det var en strek i regningen at Herman gikk til Strømsgodset. Vi hadde kommunisert klart til ham at vi ville satse på han og at han var en viktig del av VIFs framtid. Han har også fått mye mer spilletid i høst fordi han er blitt en bedre spiller, sier Ronny Deila i et lengre intervju med VIF TV i går. Han innrømmer at mandagen var tung.

Han er overrasket over at Stengel tror han vil få en bedre utvikling i Strømsgodset.

– Vi får se hvordan det går. Han har mye å forbedre og det var vi innstilt på å få til her, sier Deila.

Andre skal vokse

Han skjønner at supporterne er frustrert, men håper nå at andre spillere vil vokse i sine roller,

– Vi må også løfte blikket. Vi er mye bedre stilt nå enn for ett år siden. Nå drives klubben på en fantastisk måte, vi har et helt annet grunnlag, sier han. Og minner om at alt ikke var bedre før. Tvert imot.

– Sannheten er at VIF ikke har prestert de siste åra. VIF har vært en middelhavsfarer. Nå skal vi ha et sultent, løpssterkt og aggressivt lag. Så får vi se om det er noen nye spillere der ute som passer inn. Men vi skal ha en mindre stall enn i år.

Hvem som skal styre midtbanen vil han ikke peke på nå.

