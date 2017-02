Arv og miljøvern

Oslo

Fikk du med deg det nyeste miljøtiltaket i Oslo? I forrige uke? Ikke? Nei, det skjønner jeg godt, hele potten ble jo brukt opp på tre timer.

Oslo kommune bestemte seg nemlig for å gi bort 10.000 spenn til folk som vil kjøpe elektrisk lastesykkel. Det utløste umiddelbar telefonstorm, mest sannsynlig fra Ullevål Hageby. Dermed forsvant penga fortere enn du kan si Urban Family Moustache Flatbed Cruiser.

Ikke at det er noe i veien med elektriske lastesykler altså. Nei da, langt ifra. Elektriske lastesykler er ålreit, det.

Hvem kan vel mislike Bergans-kledde halvreligiøse barnefamilier som hver eneste ettermiddag fyller kaffe på termosen og sykler til fåkkings Blankvannsbråten for å gå på tiurleik? Som hamstrer hipster-lengdeløpsskøyter til ungene på en eller annen grisedyr sportsbutikk på Valleløkka før de kjøper kaldpressa jålekaffe fra en barista som stadig blir portrettert i D2? Nei da. De er ålreite, de.

Jeg gratulerer dem når de får 10.000 kroner fra Oslo kommune for å kjøpe seg enda mer turutstyr, som de kan lempe de voksentids-bortskjemte bloggerungene oppi. Godt temperert er dem også, med Nøstebarn innerst, overlegen moral i midten, og Helly Hansen ytterst.

Jeg skjønner jo at de trenger støtte, sånne bobledresser koster jo fort tusenvis av kroner. Selv om au pairen har kjørt Leaf til en outlet på Vestby for å få de litt billigere.

Jeg liker dem når de kjøper elbil også. Elbil er bra for miljø og helse. Ingen tvil om det.

Når de kjører gratis (eller etter hvert bare veldig billig) gjennom bomringen, så tenker jeg at det er ålreit. Når de parkerer gratis, så … tjææ … jo da. Når de kjører forbi køen i bussfila så … altså … det er jo litt pussig. Men jeg biter tenna sammen og tenker på miljøet. Jo da. Kjør på.

Og snart kommer vel de nye bompengeprisene også. 160 kroner skal det koste å kjøre inn til byen på de verste dagene. Hvis du har dieselbil, altså. Og jo da. Jeg er for det også. Det betyr at de aller fleste dieselbilister lar bilen stå, og så får de som virkelig, virkelig må ha bilen inn i byen den dagen, de får få lov. Nei da, ikke så dumt.

Miljøtiltakene i denne byen er stort sett ålreite. Til og med bra! Visjonært! Endelig noen politikere som tør å gjøre noe for miljøet som faktisk er ubehagelig. Endelig politikere som sier «Miljøet er for viktig! Her går grensa!» Eller, de sier det til vanlige arbeidsfolk, da. Folk som ikke har råd til annet.

For det skal jo sies. Miljøtiltakene i denne byen rammer jo stort sett folk med lite penger. Folk med lite penger får ikke kommi seg på jobb fordi bompengene blir for dyre. Folk med mye penger kjører rett gjennom bomringen i Teslaen sin, helt uten kø, i bussfila.

Middelklassefamiliene får gratis penger for å kjøpe el-lastesykkel. Men månedskortet på T-banen, som resten foretrekker, det blir dyrere. Sånn sett i sammenheng er det bitte litt uggent, er det ikke?

Misforstå meg rett, altså. Det er ikke meninga å være helt Frp her (selv om jeg forstår at det kan låte litt sånn). Enkelte partier bruker en hvilken som helst unnskyldning for å slå i hjel miljøtiltak. Jeg vil ikke det. Vi trenger miljøtiltak. Erru gæærn.

Og det skjer en god del bra i Oslo. Ingen tvil. Sykkelveier er råbra. For alle. Bilfri by er fantastisk. Men altfor mange av miljøtiltaka som treffer oss i dag ser ut til å være planlagt som følger: Ingen stress for de rike, masse smerte for de fattige. Det er, i mangel på noe bedre ord, urettferdig!

Men det er greit, altså. Jeg kan være med på el-lastesykler. Det er ikke mye penger en gang. Synes nesten ikke på budsjettet. Men likevel.

De rikeste folka i Norge er de som forurenser mest. Regnestykket er jo ganske enkelt: Mer forbruk = mer forurensning. Likevel er det de rikeste som slipper unna når vi alle må gjøre vårt for miljøet. Og altfor mange av godene ser ut til å treffe rett i hjertet på middelklassen, men bomme grovt på arbeidsfolk. Det er jo … verdt å tenke på, i det minste.

Men det er ikke det at vi hater rikfolk med Tesla, altså. Ikke så mye, i hvert fall.

