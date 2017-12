Oslo

Bydel St. Hanshaugen er hedret av Bymiljøetaten som Årets grønneste kommunale virksomhet.

– Vi er glade for prisen og stolte av Bydel St. Hanshaugen der dyktige ansatte, bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget går foran for en grønnere og friskere hverdag og fremtid, sier bydelsdirektør Hilde Terese Hamre.

De blir hedret for sitt arbeid med bydelens 12 barnehager. Der får alle grønn og økologisk mat.

Felles meny

Bydel St. Hanshaugen har løftet matplanleggingen til bydelsnivå, slik at alle barnehagene nå serverer mat fra en felles meny. Barnehagene får en innkjøpsliste fra bydelens ernæringsrådgiver og prosjektleder, Lars Magnus Ottersen.

– Dette viser at det er mulig å gjennomføre store endringer på kort tid, og at hårete mål er oppnåelige når vi jobber sammen, sa blant annet lederen i

bydelsutvalget (BU), Anne Christine Kroeplien i sin takketale på Rådhuset.

I løpet av et barnehageliv spiser barna rundt 3.000 måltider i barnehagen. Maten som serveres er også et folkehelsetiltak.

Økologisk mat

Bydelen satset i 2017 på økologisk mat. De er nå oppe i rundt 40 prosent i barnehagene. Innen utgangen av januar 2018 er målet å nå Oslo Kommunes eget mål om 50 prosent økologiske varer.

Modellen med sentral planlegging og felles meny er der for å sikre ernæringsmessig og bærekraftig matservering i kommunens regi.

Miljøfyrtårn

Bydel St. Hanshaugen fikk også et diplom som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Her kreves det blant mye annet at det skal kildesorteres, måles strømforbruk, og man skal ha et bevisst forhold til valg av leverandører og varer ved innkjøp. Bydelen har innført hovedkontormodellen, en digital sertifiseringsløsning for store virksomheter.