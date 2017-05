Apper sin egen framtid

Oslo

Målet for de to jentene er at det blir kastet mindre mat. Appen «Too Good to go» har allerede gitt resultater.

Redder mat fra søpla

– Siden vi startet har vi reddet 183.585 porsjoner med mat fra søpla, hevder gründer og daglig leder Sophie Wiik (28).

– Av all mat som produseres går en tredjedel rett i søpla. Det ville vi gjøre noe med, sier hun til Dagsavisen.

– Last ned appen, kjøp god mat til redusert pris, og bekjemp matsvinn. Det er ideen, sier de to.

På Tøyen er det mulig å leie kontorplass fra 250 kroner i måneden. Da får man full tilgang, men ingen fast plass. Etter ett år med utvikling og midlertidighet sto byrådsleder Raymond Johansen for den offisielle åpningen på Tøyen sist torsdag – av en «landsby» som har som visjon å være en «nyskapende og berikende» oppstartsarena, og som formål å være et startsted for selve grasrota innen etablering av nye «ideer, initiativ og selskaper».

– Vi har vårt eget studio med plass til seks medarbeidere, forteller forretningsutvikler Anniken Quirk (26) til Dagsavisen.

– Å være her fremfor å leie et eget kontor i hvilken som helst annen kontorbygning, betyr mye. Her er vi en del av et fellesskap, selv om vi jobber med forskjellige ting. Her er det alltid noen å drodle med, sier de to.

Fellesskap

– Når man ikke er så mange, er det viktig å være i et fellesskap, mener de to.

– Det som er så fint her er at det er så mange forskjellige fagmiljøer. Alt fra byutvikling, urbane løsninger, miljø, og mye tech. Det arbeidet vi driver med er ting vi kunne gjort hjemmefra. Alt man trenger er nett. Men etter en tid blir man lei av å sitte hjemme, så dette er med på å skape et arbeidsfellesskap, hvor det blir et arbeidsmiljø hvor man får input fra andre, sier Anniken Quirk.

I tillegg til kontorlokalene har alle tilgang til fellesområder, kjøkken og sosiale møteplasser.

– Vi er et lite team som jobber med denne appen. Målet er å redusere matsvinn og det bidrar vi ved å være en plattform hvor restauranter, butikker og alle steder som selger mat, og som de kanskje må kaste på slutten av dagen fordi det ikke kan selges dagen etter. Folk kan komme og hente maten til veldig redusert pris, sier Anniken Quirk.

215.000 brukere

I dag har de avtale med 350 steder, og over 215.000 brukere har allerede lastet ned appen.

– På det året vi har drevet har vi spart miljøet for 330 tonn C02, sier Sophie Wiik.

Hun var med og starte opp selskapet i Danmark for rundt to år og er eier av det norske selskapet.

– Anniken og jeg er her hver dag. I tillegg har vi noen som er her av og til, og vi har en som jobber fulltid i et lignende miljø i Bergen, forteller Wiik.

– Tjener dere penger på dette?

– Det meste har gått til utvikling av appen. men vi tjener såpass at vi kan lønne oss som jobber her litegrann. Det første året tok vi ikke ut lønn, sier gründeren.