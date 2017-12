Oslo

Lambertseter flerbrukshall, er den første kommunale flerbrukshall i Oslo, som er skreddersydd for bryting.

Det satte bryterdronninga Grace Bullen stor pris på. Hun vant gull i ungdoms-OL i 2014, og bronse i Europalekene i 2015.

I går tok hun og brytertalentet Sofia Aak de første takene i den nye hallen.

– Vi har en ambisjon om å få til et positivt taktskifte for idretten i Oslo. Oslo trenger flere idrettsanlegg. I sommer åpnet vi Lambertseter stadion, og nå leverer vi Lambertseter flerbrukshall, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Idrettsglede

Byrådet satser mye penger og ressurser på å ta igjen noe av etterslepet som er av idrettsanlegg i hovedstaden, og flere steder bygges det nytt eller rehabiliteres.

– I fjor la byrådet fram Oslos første idrettsbehovsplan og satte av 4,1 milliarder til å bygge anlegg i Oslo de neste fire årene. Vi har spilt inn til departementet at mer av tippemidlene må fordeles til Oslo. Det er dyrere å bygge anlegg i pressområder, og dekningen, særlig i indre by i Oslo, er helt kritisk, sier byråd for idrett- kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen til Dagsavisen i sommer.

I 2017 fikk Oslo over 100 millioner i Toppemidler, nesten tre ganger så mye som de fikk i 2011, og nesten 25 millioner mer enn i fjor.

- Og for første gang på nesten ti år blir det venteliste i Oslo for å få tippemidler - vi har flere byggeprosjekter enn vi får støtte til. Oslo har vært i en unik situasjon som ikke har hatt etterslep. De fleste fylker har etterslep på spillemidler, særlig de som har bygd mye, som Akershus, Rogaland og Hordaland, sier byråden.

Lambertseter flerbrukshall har et totalt areal på rundt 3.500 kvadratmeter, hvorav rundt 900 kvadratmeter er satt av til bryterne. Selve hallarealet tilsvarer standard spilleflate for håndball, 25 x 45 meter mens bryterne kan boltre seg på tre brytematter med samlet størrelse 30 x 12 meter. Hallen kan deles i tre ved hjelp av hev- og senkbare skillevegger slik at flere skoleklasser kan ha kroppsøving samtidig. På dagtid skal flerbrukshallen brukes som gymsal av skolene i området som sokner til anlegget. På kveldstid vil den organiserte idretten få plass, skriver Kultur og idrettsbygg KF i en pressemelding.

– Her kommer det til å yre av liv dagen lang. Dette er et lenge etterlengtet anlegg som vil skape mye idrettsglede for barn og unge i byen vår sier Raymond Johansen.

For å legge til rette for den allsidige bruken av hallen, har byggherren lagt stor vekt på funksjonalitet og fleksibilitet.

– Vi er opptatt av at idrettsanleggene vi bygger skal være mest mulig funksjonelle for brukerne, og har derfor optimalisert Lambertseter flerbrukshall i nært samarbeid med de som skal bruke den, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Fossilfri

Lambertseter flerbrukshall var landets første fossilfrie anleggsplass da Kultur- og idrettsbygg Oslo KF startet opp byggearbeidene for et drøyt år siden. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen har vært elektriske eller gått på biodiesel. Det samme har vært gjeldende for oppvarming og tørking av byggeplassen.

– Vi har som ambisjon å styrke Oslo som en internasjonalt ledende miljøby, og som en stor utbygger ønsker Oslo kommune å ta et klart miljøansvar. I dag er fossilfri anleggsdrift standard for alle de kommunale foretakene i hele kommunen, sier Raymond Johansen.

Kultur- og idrettsbyggs erfaringer med fossilfrie anleggsplasser er svært gode. Foretaket har fått inn flere og gode tilbud på sine prosjekter. Ingen har lagt inn forbehold om fossilfri-kravet. Samtidig viser prosjektene at det er mulig å skape betydelige positive endringer på arbeidsplassene.

– Det er veldig inspirerende å jobbe med dette. Erfaringene viser helt konkret at støyen blir redusert da maskinene går stillere, og gravemaskinførerne rapporterer om bedre luft inne i førerhuset da fossilfri diesel ikke avgir lukt. Den økte kostnaden ved dyrere biodiesel, spares i all hovedsak inn ved mindre forbruk, forteller direktør Eli Grimsby.

