Åpner opp for MC

Oslo

– Høyre i bystyret vil fremme et forslag om fortsatt MC-parkering på gatenivå i sentrum på Samferdsels- og miljøkomiteens møte tirsdag, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, til Dagsavisen.

– Ikke verdig Oslo

Forslaget fremmes så i bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag om bilfritt sentrum, og vil komme opp i bystyret 21. juni.

– Vi mener at Oslo fortsatt skal være en by for alle. De som kommer med motorsykkel har et behov for å sette den fra seg. Byen har alltid vært tilgjengelig for motorsyklister. Noe vi mener det skal være også i framtida, sier han.

– Jeg skjønner ikke denne motstanden mot motorsykler i sentrum. Dette er ikke en raus hovedstad verdig. Motorsykler bidrar til mangfoldet i hovedstaden, sier Solberg.

Fjerningen av all gateparkering innenfor store deler av Ring 1 er en del av byrådets prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv».

Mange parkeringsplasser er allerede fjernet, og flere blir det.

– Jeg forstår ikke byrådet, og hvorfor Ap og MDG er motstandere av alle motoriserte kjøretøyer i sentrum, sier Solberg.

– Jeg er enig i at vi skal legge til rette for gående og syklende, men vi kan ikke stenge hele sentrum for motorsykler, sier han.

For to uker siden hadde rundt 2.000 motorsyklister vårmønstring i Borggården ved Rådhuset. Målet var å vise at de er mange, og at MC er kultur.

Etter at MC-parkeringen i Karl Johans gate ble uteservering om sommeren, har MC-folket brukt gatestubben i Roald Amundsens gate, mellom Karl Johan og Stortingsgata som sitt sosiale treffsted i sentrum.

Dette blir nå borte.

Kulturelt

– Motorsyklistene er ikke til sjenanse for noen, men er faktisk et kulturelt innslag i bybildet som er meget populært. Turistene tar bilder og gir uttrykk for at det er flott med motorsykler i byen. Folk som samles på Roald Amundsens gate er alle typer mennesker i forskjellig alder. Vi krever å få ha denne lille plassen for å kunne samles i byen. Ellers blir Oslo sentrum tom for motorsykler og det blir et trist syn, sier Jon Christian Foss, som står bak «oppropet» som nå har overlevert bystyret med 2.500 underskrifter fra MC-entusiaster som vil beholde treffpunktet i sentrum.

Ettersom saken snart skal opp til behandling, synes Arbeiderpartiet det er vanskelig å kommentere den nå. Partiets miljøpolitiske talsmann, Andreas Halse, gir likevel Dagsavisen følgende uttalelse:

– Arbeiderpartiet har lyst til å finne en god plass for onsdagstreffet for MC-folket. Det kan være en hyggelig del av bybildet.

