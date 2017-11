Oslo

Senere denne måneden åpner Paulus kirke ved Birkelunden igjen etter tre og et halvt år med oppussing. 62 millioner kroner har det kostet å få «den radikale katedralen på Grünerløkka» i stand igjen.

– Det var farlig å ferdes her, det ramlet takstein ned fra taket slik at vi måtte sperre av området, forteller Eleni Maria Stene, som er daglig leder i Paulus og Sofienberg menighet.

Paulus kirke er nå i stor grad tilbakeført til slik den opprinnelig så ut. Et betydelig arbeid er lagt ned både utvendig og innvendig. Inne er det gjort en rekke dekorasjoner i alterpartiet. Fra taket henger det nye versjoner av de opprinnelige lysekronene.



Paulus kirke fotografert på 1920-tallet, da den var forholdsvis ung. Rundt 40 år. Foto: Paulus og Sofienberg menighet

Kirke for kirkefremmede

– Bygget er ikke bare en kirke, men også et kulturbygg av interesse for dem som kanskje ikke går i kirka så ofte, sier Eleni Maria Stene, og forteller om et enormt engasjement i grasrota på Grünerløkka, der privatpersoner har bidratt med alt fra konserter og fester til stands for å samle inn penger til oppussingen, i tillegg til midlene fra kommunen.

Tusenvis av mennesker har blitt døpt, konfirmert, viet og hatt gravferd fra kirka som i år feirer 125 år, og som er kjent for sin åpne og radikale profil. Her har mange kirkefremmede og homofile og lesbiske funnet sin kirke.

Hele alterpartiet er dekorert opp. Foto: Paulus og Sofienberg menighet

Rom for småfulle hipstere

Da oppussingen startet i 2014 fant arbeiderne en kirke som var i så elendig stand at de endte med å måtte pirke ut fugene rundt hver eneste teglstein.

– Det er noen tusen kilometer med fuger, sier sogneprest Arne Jor.

Jor har vært prest i menigheten i tre år, og har ikke fått holde gudstjeneste i Paulus kirke, bare i Sofienberg, som siden 2015 har vært del av samme menighet.

– Gleder du deg til kirka åpner 26. november?

– Ja, sykt. Jeg er full av indre og ytre jubel.

– Paulus kirke er kjent for å ha det høyt under taket. Er det en tradisjon du vil bygge videre på?

– Ja, her skal det være stor åpenhet, og aller helst forstått på de fleste måter. Kirka skal være tilgjengelig og fysisk åpen aller helst også natt til lørdag og natt til søndag. Så kan hipsterne komme innom når de kommer litt småfulle hjem fra byen, om de vil tisse eller er kalde. Dette skal være et annerledes rom.

Da trikken stoppet ved kirka

Jor mener Paulus kirke har stått for en åpen og radikal teologi.

– Jeg vet at Kirken har vært utrolig opptatt av seksualitet og samlivsformer, men nå er vi vel ferdig med det. Den kampen er vunnet. Senest på søndag traff jeg en kar som sa at han nå endelig kunne gå i kirka igjen, etter vedtaket om vigselsretten og ny biskop i Oslo. Det har skjedd mye.

Bare én ting irriterer sognepresten: At han ikke var der da de hadde lagt nytt kobber på spiret, og en trikkefører stoppet trikken og folk kom ut for å se. Nå er kobberet allerede grønt igjen.

– Jeg skulle gjerne vært der da, og sett spiret skinne som en diamant.