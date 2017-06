Ap mener regjeringen har kuttet tiltak som kunne motvirket Oslo-bråk

Oslo

Av Gunnhild H. Bjerve

Han etterlyser også øremerket støtte til Oslo-politiet slik at de kan bekjempe gjenger og ungdomsvold. Siden midten av mai har deler av Oslo øst, sør og nord opplevd en rekke bilbranner og tilfeller av vold, steinkasting og hærverk.

Bøhler, som bor i Groruddalen, mener en av hovedårsakene til problemene er at så mange gutter i disse områdene dropper ut av videregående.

– Noen går ikke hjem og legger seg om natta fordi de ikke skal på skole eller jobb. De blir hengende ute og finne på ting, sier Bøhler til NTB.

Han har selv vært med å gå natteravn i området og mener noen av dem som er involvert, prøver å "kvalifisere seg" til å bli med i gjenger – og dermed kan få inntekter fra narkotikasalg og annen kriminalitet. Andre ungdommer blir bare med på det som skjer.

Les også: I disse bydelene dropper nesten 40 prosent ut av videregående skole

Ikke sjans på skolen

Han viser til at regjeringen har kuttet ut et tilbud om tiltakspenger som Nav hadde tidligere, og at også arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen for ungdom har blitt lagt ned. Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.

– De som jobber med disse ungdommene, trenger redskaper, sier Bøhler, som ber regjeringen gjeninnføre ordningene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nytt gjengprosjekt?

Han viser også til at politiet i Oslo fikk ekstra midler fra regjeringen mellom 2006 og 2011 for å få bukt med gjengproblemene. Dette ga gode resultater, mener han.

Han er ikke avvisende til at den Ap-styrte kommunen også selv kunne gjort mer.

– Kommunen og bydelene må sørge for at det fins et lavterskel fritidstilbud. Man undervurderer det å ha et sted å henge og hvor det er voksne til stede, sier han.

Stovner bydel har nå bevilget en million kroner ekstra for å lage et fritidstilbud i et av de mest utsatte områdene, ifølge Ap-politikeren.

Til sammen elleve biler er trolig blitt påtent i Oslo natt til tirsdag og onsdag på Mortensrud, Høybråten, Furuset og i Gamle Oslo. Den siste måneden er biler og søppelkonteinere også blitt påtent på Vestli og Stovner i Oslo og det er blitt kastet stein mot politi, vektere og brannvesen. (NTB)

Les også: Åtte biler brant i Oslo i natt