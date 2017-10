Oslo

En fortelling fra Ullern av Sverre Henmo

(Teksten er en av sju bydelsbidrag til fotografene Francesca Casciarri og Eirik Linder Aspelunds utstillingsprosjekt We are Oslo, gjengitt med tillatelse fra prosjektet og forfatteren selv).

Smestad er et veikryss mange har hørt om, noe som er ganske merkelig. Det er ingenting som skjer, og det er ingenting å se på. Alle er på vei forbi, igjennom eller bort. Over Smestadkrysset er det lange køer med biler, mens busser og T-baner skjærer igjennom på kryss og tvers. Alt lagt opp til at folk skal bort. Det er aldri noen som går av. Alle vil videre. Smestad er stasjonen der Kolsås-banen og Røa-banen møtes og kjører i flettemønster videre mot byen. Man trenger ikke kunne rutetidene, det kommer uansett snart en bane. I tillegg går det busser i alle retninger, og skulle det skjære seg, er det naturligvis en taxiholdeplass rett ved siden av.

På byens beste sykkelveier suser syklistene fra Røa og Bærum forbi på vei til eller fra sentrum. En fyr prøvde å lage kaffebar, men ga opp etter noen måneder for ingen stoppet lenge nok til å gå innom. Om formiddagen er det ingen som skal noe på Smestad. Bakkekroa ligger som et tomt og ensomt fuglerede og ser ned på køene i et kryss som merkelig nok assosieres med penger og status. Samtidig sitter de lokale i husene og blokkene og sverger på at de aldri skal flytte. For det er verdens beste sted å bo. Når de skal si hva som er bra, er det at det er lett å komme seg videre, det er stille om kveldene og trygt på skoleveien. Husene er 100 år gamle og det ligger en andektig ro over eplehagene.

Men bare ett T-banestopp nærmere byen ligger Borgen som inngangen til Vestre Gravlund. Det er Norges største gravlund. Der samles hver formiddag store, mørke flokker av sørgende som beveger seg med tunge skritt mot kapellet. Man kan ikke snakke høyt på Borgen. Alt foregår i dempet respekt for at de som står i nærheten sannsynligvis er i sorg.

Så blir det kveld og de lokale siver ut av husene for å gå tur. Da går man stille og rolig gjennom gravlunden der de etterlatte tenner lys på gravene, mens ungdom står i utkanten og famler seg fram. Og alle kjenner på tyngden fra de døde, uten å klare å ta inn over seg hvor kort det varer alt sammen.

For alle beveger seg bort fra Smestad. Men uansett hvilke veier vi velger, ender de fleste av oss uansett til slutt på Borgen. 700 meter og et liv unna Smestadkrysset. For alle veier fører til gravlunden.



