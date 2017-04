Alene, men ikke på sjekker’n

Oslo

– Ikke kall det singelklubb, da, det høres så desp ut.

Vi er på spillkveld med singelklubben, ok, venneklubben Rolls, en fredag ettermiddag på Ullern. Nå er ikke denne bydelen helt representativ for saken, for her på beste vest er kun 4 av 10 single, sånn som i landet for øvrig. Men hadde vertinnen for kvelden, Ann-Frøydis Baraa (61), bodd i Oslo sentrum, ville hun ha vært i godt selskap. Der lever nemlig nærmere 7 av 10 uten partner. I hele Oslo er 48,3 prosent single*.

Toro og Trivial Pursuit

Tilbake i leiligheten på Ullern har Ann-Frøydis nettopp satt en stor kjele amerikansk gryte («det er bare å takke Toro») midt på bordet, det sprettes vinflasker og ølbokser og latteren sitter løst. De ser i grunnen ut som en helt vanlig vennegjeng. Men det eneste Kari Haug (51) (hun som ikke ville høres helt desp ut), Nils Myhre (58), Sjur Martinsen (68), vertinne Ann-Frøydis, Negesti Oppegaard (53) og Liliane Grasberg (57) har til felles, bortsett fra latteren, er at de er single, og på et eller annet tidspunkt i livet følte seg ensomme. Da meldte de seg inn i Rolls. Noen måtte stå på venteliste i et år.

Før internettet

Det startet som en sjekkeklubb på 80-tallet, lenge før Tinder og internett. Den gang het klubben Rolls-Royce, etter bilen til han som startet det hele, men da det dumpet ned et surt brev i postkassa fra selveste luksusbilprodusenten, måtte de forkorte det til Rolls. Det var visst også en stund de prøvde å være litt fine på det.

– Det skulle være folk med høy utdannelse, ball med herrenes og damenes tale, polonese og greier, forteller Sjur Martinsen, president av reisekomiteen. Nå er de mere folkelige. Det går i pubkvelder, turer, både langs Akerselva og til utlandet, lesesirkler, julebord og sommerfester. Og spillkveld. Formålet er ikke sjekking, som man kanskje skulle tro, men vennskap og det sosiale.

– Det er et ankerfeste som ikke er familien din, sier Ann-Frøydis. Hun meldte seg inn i klubben etter å ha flyttet til Oslo fra Andøya i godt voksen alder, uten venner og familie.

Når vennene forsvinner

– Det var en mulighet til å bli kjent med folk.

For selv om Rolls-medlemmene ikke har problemer med å nyte fordelene med å være singel («friheten!»), har de også kjent på utfordringene med å være alene. Mange er skilt, og opplevde at venneparene forsvant i dragsuget med den tidligere ektefellen. For noen gikk hele livet i oppløsning.

– Det er som regel dama som tar med seg vennekretsen, mener Sjur.

– Og å bli invitert på parmiddager kan du bare glemme, sier Negesti.

– Hvorfor er det sånn egentlig?

– Kanskje du blir ansett som farlig. Men bare vær trygge, vi er ikke ute etter mannfolka deres.

Ut med par

Men hvordan er det egentlig med sjekking i klubben?

– Det har vært noen som har blitt par, sier Ann-Frøydis. Det er visst mange år siden nå.

– Og da blir du kasta ut?

– Altså, en kjæreste, det kan jo ta slutt etter en uke. Men får du deg samboer, da må du ut av klubben, forteller Sjur. Foreløpig ser det ut til at fordelene med å være singel er større enn savnet etter en kjæreste. På oppfordring ramses det opp.

– Du får ha fjernkontrollen i fred, konstaterer Nils.

– Du kan legge deg når du vil. Skal du på ferie, ja, da spør du bare deg selv om hvor du vil dra, sier Liliane.

– Du er din egen herre. Men det er klart, man kan bli litt sær etter hvert, sier Negesti.

– Etter hvert blir du så sær at du får problemer med å bo med deg sjæl, hahaha.

* Tallene Dagsavisen har benyttet i denne saken angir andel personer 18 år og over som ikke bor i par. Det er noen feilkilder ettersom disse tallene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), inkluderer personer som bor sammen med andre som de ikke er i par med, for eksempel barn 18 år og over som fremdeles bor hjemme, single i flerfamiliehusholdninger (deriblant i kollektiver), og arbeidsinnvandrere som kan være gift i hjemlandet. Se tall og statistikk her (SSB)!