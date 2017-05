Adamstuens bortgjemte perle

Oslo

Dagsavisen var med da leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, nestleder for Ap i bystyret og leder i byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen og Aps gruppeleder i St. Hanshaugen Bydelsutvalg Gudmund Brede tok en runde rundt området, og la fram sine drømmer og tanker for hva området kan brukes til.

Muligheter

Når Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet flytter til Ås i 2020, mister Adamstuen og Oslo om lag 750 arbeidsplasser og 600 studenter.

– Samtidig frigjøres statens eiendommer på Adamstuen til annen bruk. Hvordan skal og bør dette området gjenskapes når både arbeidsplasser og studenter forsvinner, er noe Oslo AP ønsker en større debatt om, sier Jacobsen.

Lukket

I dag er området et mer eller mindre lukket området. Bygningsmassen rundt det hele gir et dårlig inntrykk av hva som er bak.

Bak gjerdene til det fredende hovedbygget fra 1924 går en hest og gresser. Lykkelig uvitende om storbyen på andre siden av gjerdet, og flytteplanene.

– Det vi er opptatt av er at området åpnes opp. I dag er området midt i bydelen, men likevel ikke en del av bydelen. Vi ønsker et blandet bruk av området, og ønsker mest mulig aktivitet, sier Victoria Marie Evensen entusiastisk.

– Vi har ikke alle svarene på hvordan området bør bli, men bare en overordnet idé om at området må åpnes opp. Det er viktig at også lokalbefolkningen får være med på prosessen. og ikke bare politikerne, sier hun.

– Det har i mange år vært kjent at Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet skal til Ås. Er det ikke litt sent å begynne å tenke på etterbruken to år før flyttingen?

– Det kan man si. Det haster å komme med planer og ikke minst å få realisert dem. Vi har sett nok av tomme bygg rundt omkring, sier Jacobsen.

Aps gruppeleder i St. Hanshaugen Bydelsutvalg, Gudmund Brende sier at lokalpolitikerne er enige om at området må åpnes opp, og at de blir skapt en levende bydel. Man bør for eksempel se nærmere på muligheten for å stenge av General Birchs gate for biltrafikk for å koble området til grøntarealet «Idioten» på den andre siden av veien, sier han.

– Bydel St. Hanshaugen er den eneste bydelen i Oslo uten flerbrukshall, Bydelen trenger også skoler, barnehager og samlingssteder for bydelen, sier han.

Statsbygg er i full gang med å kartlegge området for salg/makeskifte av statens eiendommer. Ettersom Oslo kommune har reguleringsmyndighet må staten også ta hensyn til hva kommunen ønsker å bruke tomtene til.

– Så her gjelder det å gripe mulighetene for revitalisering av dette sentrumsnære byområdet i Oslo, sier Frode Jacobsen, og legger til at det også innebærer at man må se på gjenbruk av bygg, men også muligheten for å fjerne noen av byggene som ikke er fredet til fordel for eksempelvis boliger.