Aall for søttende!

– Jacob Aalls, er ikke det en gate i Oslo? Hva har den med 17. mai å gjøre, sier Byløven under diskusjonen om hvor man kan gå for et glass og en matbit i disse tider hvor grunnlovsfeiringen står for døren.

Han så først for seg staselige steder med historie i veggene og hvite duker på bordene, pyntet med løv og maiblomster og kelnere i sjakett som fulltegnet bordbestillingen for 17. mai en gang i november. Ikke et brunt brasseri et halvt skritt unna Majorstukrysset med voksen terrasse mot gaten og et renommé som litt halvglemt. Men det er på tide å hente Jacob Aall fram fra trivselen.

– Maten skal være god. Drinkene også, og Jacob Aall var jo vitterlig Eidsvollsmann og sikkert like forsluken som alle de andre. De gutta drakk jo mer i løpet av seks uker på Eidsvoll enn gjennomsnittet til Norges befolkning i hele 1814.

Takket være nettopp Aalls dagbøker fra Eidsvoll vet vi at morgenmaten alene besto av uhorvelige mengder som skled ned ved hjelp av madeira, øl og dram. Til frokost.

Det er heldigvis ikke slike måltider som serveres på Jacob Aall, men de har det meste annet. Byløvene kommer en hverdagskveld og finner et fullt lokale der alle spiser. Menyen er som stedet en mellomting mellom klassisk brasseri og pub, med burgere som et spesiale og entrecôte, andelår og fisk på hovedmenyen ved siden av forretter som blåskjell og kamskjell. Ingen direkte løsrivelse fra tradisjonene, men oversiktlig, enkel og passe lite å velge mellom. På sidebordene sitter voksne par, og setningsbrokker som «hva skal du ha i dag? Jeg tror jeg har lyst på fisken, den var så god sist jeg var her» vitner om stamgjester som kommer for maten, ikke bare for drikken. Kanskje kommer de litt på grunn av kottagelsen også. Servitørene er blidheten selv, oppmerksomme, jordnære og strekker seg det lille ekstra for å gjøre kvelden god.

Jacob Aall hadde en stund en avlegger på Grünerløkka, men med sitt folkelige trivselspreg var den neppe noe for hipsterne. Det kan de i så fall angre, for den originale Jacob Aall viser seg å være en positiv overraskelse. Stedet har sjarm og klientellet er en god blanding mennesker som synes å ha en ting til felles, erkjennelsen av sted man kan senke skuldrene, dele en flaske vin eller ta en helaften.

– Jeg tror jeg har lyst på fisken, sier Byløven. – Villkveite høres godt ut, håper bare den ikke er tørr.

På andre siden av bordet faller fingeren ned på en brieburger, litt oppildnet av Foodora-budene som henter den ene ladningen etter den andre fra kjøkkenet. Det er antakelig et godt tegn.

– Smak på disse søtpotetfriesene, de er fantastiske. Avhengighetsdannende rett og slett, kommer det over bordet når sideordren har ankommet, en forrett så god som noen, eller bare som snacks til en god øl. Byløvene bestiller også kamskjell med ristede jordskokkflak fra selve forrettmenyen, og retten med ferske urter og ristede gresskarkjerner yter det fyldige, hvite skjellkjøttet respekt. Retten er også et smaksrikt bud om at stedet ikke sparer på smøret. Det siste gir mersmak til fiskeretten når den kommer. Kveita deler seg perfekt, uten snev av den tørrheten som ofte forekommer, og den er glovarm i likhet med potetpureen og nydelig beurre blanc, lett stekte reddikskiver og selleri. rett og slett en solid og god fiskerett fra et kjøkken som vet hva de holder på med.

Burgeren bekrefter dette. Høyrygg av okse og islett av parmesan i brien og ferske urter også her. Jacob Aall’s burger er av en klasse som lett konkurrerer med de mer rendyrkede burgerkjedene. Også den retten er solid tvers gjennom, akkurat som stedet i seg selv, osende av trivsel, lave skuldre og god mat. Her ville nok Jacob Aall likt seg. Kanskje kunne han til og med fått en madeira.