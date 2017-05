Å vente på spilletid

Oslo

KOMMENTAR

Situasjonen er akkurat slik for mange lagledere og foreldre i mai måned. Barnefotballens aktiviteter har eksplodert og uhyre ambisiøse spillere og foreldre har små barn i altfor store drakter i gang ute på (kunst)gresset.

Enten du bærer drakta til Vålerenga, Skeid, Veitvet, Lyn, Heming eller Holmlia er problemstillingen den samme. Hvordan komponere et lag som tilfredsstiller alle. Skal noen spille mer enn andre. Hvem skal være back, hvem skal score målene? Enkle spørsmål kan ha kompliserte svar. For 8, 9, 10, 11-åringer er det ikke gitt hvor på banen man passer best.

Det er en lærerik prosess for både pårørende og lagleder. Hvem er jeg? Jeg har hatt gleden av å få kjenne på begge deler.

Det er fem minutter igjen av kampen og laget ditt leder 3-2. Samtidig står jeg med spillerlista der like mye spilletid er et grunnlegggende prinsipp. Vi snakker om barnefotball for 10-åringer. På sidelinja rundt meg står hylende små med gjennomsvette hoder som er besatt på at vi må vinne kampen.

«Ut med Ernst, inn med Magnus», er ordren fra sidelinja. «Du kan jo ikke ta ut ham. Ikke nå!!!!», hyles det fra en av spillerne på banen.

Joda, det er fullt mulig. Her skal vi vinne sammen og tape sammen. Og alle skal få spille. «Kanskje vi til og med vinner kampen», svarer jeg. Det ristes på hodet.

Laget vårt er ute og gynger. Uavhengig av Magnus på banen, eller ikke. Keeper Sondre gjør en kjemperedning. Det er to minutter igjen og de rødkledde motstanderne presser og presser.

Foreldre og trenere står i stram givakt på sidelinja, noen mer anspente enn andre. Dette skal da gå?

«Spilletid» er et viktig stikkord i barnefotballen. Alle skal med. Men blir norsk fotball bedre av det?

Det slipper man å tenke på når man leder 10-åringer. Fotball skal være gøy, Men gutter og jenter synes ikke det er gøy å tape. «Da blir det enda morsommere å vinne neste gang», prøver jeg meg. At det går an!

PS. Vi vant.